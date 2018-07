Wenige Monate vor seinem Tod haben wir noch in Berlin über das damals neue Linkin-Park-Album «One More Light» gesprochen. Chester war gut drauf, sehr reflektiert, und er sprach offen über seine Probleme, seinen Alkoholrückfall, seine Wut und seine seelischen Nöte.

Ich weiss. Er hat sich so sehr geöffnet, wie sich Menschen mit dieser Krankheit nur selten öffnen. Er zeigte sich so ehrlich und so verletzlich. Chester hatte seit vielen Jahren mit Süchten zu kämpfen, es war ein Auf und Ab. Während der Arbeit an «One More Light» hatte er eine schlechte Phase, aber wir dachten, es ginge bergauf. Viele Menschen unterstützten ihn, viele haben ihn aber auch regelrecht fertiggemacht, weil sie nicht einverstanden waren mit den klanglichen Entscheidungen, die wir auf «One More Light» getroffen hatten. Er war sauer, weil die Leute so widerlich zu ihm waren. Die Verrisse des Albums haben ihn sehr verletzt.

Hatten Sie Angst um ihn?

Wir haben stets versucht, so gut es ging aufeinander aufzupassen. Im Hinterkopf ist die Sorge immer da. Doch manches, was in einem Menschen vorgeht, bekommst du nicht zu Gesicht.

Fünf Songs, die jetzt auf dem «Post Traumatic»-Album enthalten sind, haben Sie bereits im Januar auf der gleichnamigen EP veröffentlicht. Wie haben die Fans reagiert?

Unglaublich berührend. Die Musik ist bewusst so konzipiert, dass ich so wenig Distanz wie möglich zwischen den Fans und mir aufbaue, ich will die Leute hineinlassen in meine Welt. Und ich bin von Anfang an überwältigt gewesen, was für ein liebevoller, tröstender Ort meine Seiten in den sozialen Medien sind. Viele meckern ja immer, dass die Kids nur noch am Handy sind, anstatt zu reden, dass sie ausgestöpselt sind vom Leben. Meine Erfahrung des letzten Jahres ist eine komplett andere: Die Fans haben sich in den sozialen Netzwerken wirklich mitfühlend um mich, aber auch umeinander gekümmert. Ich finde das so wundervoll.

Auf «Place To Start» hört man, wie Freunde von Ihnen auf den Anrufbeantworter sprechen, um sich nach Ihnenzu erkundigen.

Ja, es haben sich unheimlich viele Menschen gemeldet. Die Fragen waren immer «Was ist passiert?» und «Wie geht es dir?». Wenn ein Familienmitglied oder enger Freund stirbt, dann erkundigt sich normalerweise ein enger Kreis nach dir. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst und die ganze Welt Bescheid weiss, dann ist dieser Kreis grösser. Ich habe diese Fragen also sehr, sehr oft beantwortet. Meist online. Ich konnte in den ersten Wochen das Haus so gut wie gar nicht verlassen.