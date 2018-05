Das bisherige Popalbum des Jahres beginnt mit einem schnalzenden Seufzer und die Solokünstlerin (mit dem Namen im Plural) U.S. Girls setzt an zur lustvollen Rache am Patriarchat.

Der Beat schlägt wie rituelle Trommeln und Synthies prusten als wären sie Trompeten: «Du hast genug in Angst verharrt, die Strasse unbeschützt begangen und dich im Spiegel gehasst. «Vergiss die Rache nicht», singt Remy zu einer Schwester.

Die Knarre ist entsichert – mindestens eine Kugel muss zwischen die Augen. «Don’t offer no reason / Instill in them the fear that comes with being prey» («Biete keinen Grund / Flösse ihnen die Angst ein, die mit dem Beute-sein einhergeht»).

Der Opener ist nur die erste Detonation auf «In A Poem Unlimited». Das siebte Album von Meg Remy, wie die Solokünstlerin U.S. Girls bürgerlich heisst, ist eine musikalische Mutprobe. Denn es greift in alle Richtungen: Disco, Rock, Electro-Pop, Jazz und Noise

Im zweiten Song «Rage of Plastic» zetert dann wirklich ein Bläser, das Schlagzeug geht im Marsch und die Gitarren wiehern ungestümen Pferden gleich. Dieser Song gehört in eine schummerige Kellerbar, auch dort wird er leuchten. «M.A.H.» ist eine hüpfende Disconummer mit kitzelnden Funk-Gitarren und Remy singt sie, als wäre sie auf Schlittschuhen im hellen Spot der Eishalle. In «Pearly Gates» scheint sie Popsongs der frühen 2000er zu zitieren und sie gleichzeitig zu verfremden.

Das Riff hält durch, der Beat stampft – wie im Hit einer Girlgroup. «Poem» ist gesangloser Weltraum-Sound, der auch von Kraftwerk sein könnte. Und «Time» zerfranst vom treibenden Acid-Beat zur tollwütigen Free-Jazz-Nummer.

Frauenrollen wie Cindy Sherman

Dringlich, klug, waghalsig ist U.S. Girls auf «In A Poem Unlimited» und niemand kann das zurzeit so wie sie. Ihr frohes Nachschöpfen am Genre-Buffet à Discretion gleicht der Vielzahl ihrer Rollen auf dem Vorgänger «Half Free». Darauf schlüpfte sie wie eine Cindy Sherman des Pop in die Rollen einer Kriegswitwe und einer betrogenen Ehefrau.

Remy war wie Künstlerin Sherman auf Bildern immer zugleich die Rolle und sich selbst. Während Remys Sound wie die Tentakel einer Krake um sich greift, so findet sie ihre künstlerische Mitte im Vertonen weiblicher Lebensrealitäten.

Dass sie bei ihrer Mutter aufgewachsen und in eine katholische High School ist, mag das beeinflusst haben.

Von wegen Singer-Songwriterin

Weibliche Lebensrealitäten verkörpert auch Pamela Mendez, die Aargauerin in Bern. Während sie selbst viel Jazz und experimentelle, elektronische Musik hört, wurde sie früh in der Schublade Singer-Songwriterin gleichsam versorgt und entschärft. Mit ihrem neuen Album «Time» streift sie diese Etikette vollständig ab: Ihr gegenwärtiger Pop klingt nun noch internationaler als auf der selbstbetitelten Debut-EP.

In der ersten Single «I Will Die» trommelt der Beat ums Lagerfeuer, es kommt Mendez’ volle Stimmgewalt dazu und ein Synthie setzt erwartungsvoll ein. Im Refrain rutscht uns das Schlagzeug unter den Füssen weg und wir beginnen zu schweben – man spürt, das wird ein Auftakt auf Augenhöhe in der Kaserne zwischen diesen beiden grandiosen Musikerinnen.

U.S. Girls & Pamela Mendez: Donnerstag, 10. Mai, Tür: 21 Uhr, Kaserne Basel.