Beim legendären Bernstein studiert

Angefangen hatte indes alles etwas anders. Sozusagen mit einem Paukenschlag begann Järvi seine Musikerlaufbahn, indem er sich in seiner Heimatstadt Tallinn zum Schlagzeuger und Dirigenten ausbilden liess. Als Sohn des Dirigenten Neeme Järvi war er ohnehin von Kindsbeinen an mit Klassik aufgewachsen. Bruder Kristjan, Schwester Maarika und manch anderes Mitglied der Familie Järvi ist als Musiker tätig. Ab 1980 setzte Paavo Järvi seine Studien in den USA fort – unter anderem beim legendären Leonard Bernstein. Abgehoben war er allerdings schon damals nicht. Stattdessen rockte er als Schlagzeuger der beliebtesten Band Estlands In Spe wie nebenbei das Baltikum.

Die Tonhalle wird er nachgerade nicht rocken müssen. Aber zupacken können, präsent sein, die Zukunft des Orchesters weiterdenken. Dass er das kann, scheint sich bereits im Voraus anzudeuten. Etwa dadurch, dass er seinen Chefposten bereits ab Sommer 2019, also während der Renovation des Tonhalle-Saales und mitten im Maag-Provisorium, antritt. Genauso sehr auch an seiner ehrlich empfundenen Freude in der gestrigen Medienkonferenz, wo er verriet, dass er bei seinem Konzert mit der Tonhalle während des Gangs auf das Podium dachte: Wenn mich dieses Orchester wirklich anfragen würde, wäre meine Antwort sofort: Ja.