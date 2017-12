Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, hat das produzierende Filmstudio 20th Century Fox in einer Stellungnahme bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten aufgrund einer "unerwarteten Nichtverfügbarkeit" von Singer ("The Usual Suspects", "X-Men") gestoppt wurden. Singer war nach dem Thanksgiving-Urlaub nicht ans Set zurückgekehrt. Als Begründung dafür nannte ein Sprecher des Regisseurs gegenüber der BBC "eine gesundheitliche Angelegenheit, die Singer und seine Familie betrifft".

Andererseits haben Insider dem "Hollywood Reporter" gegenüber bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten bisher nicht einfach gewesen wären. Singer sei immer wieder zu spät gekommen, einmal musste sogar der Kameramann als Regisseur einspringen, weil Singer gar nicht auftauchte. Darüber hinaus haben Anfang November Studenten der USC School Of Cinematic Arts in Los Angeles in einer Petition gefordert, eine nach Singer benannte Studienabteilung zu schliessen, da Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung eines Minderjährigen kursieren, wie ebenfalls der "Hollywood Reporter" berichtet.

"Bohemian Rhapsody", ein Porträt über das Leben von Queen-Sänger Freddie Mercury, soll zu Weihnachten 2018 in die Kinos kommen. Ob der Termin nun eingehalten werden kann, ist fraglich. Gerüchten zufolge gibt es bereits Überlegungen, Singer überhaupt zu ersetzen. Erste, vielversprechende Fotos vom nachgebauten Set des 1985er Mega-Benefizkonzerts "Live Aid", die Singer immer wieder auf Instagram gepostet hat, zeigen Hauptdarsteller Rami Malek ("Night at the Museum"; "The Pacific") in Aktion und wohlvertrauten Posen.