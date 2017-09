Das Konzert wird zur Zitterpartie und das Publikum immer ruhiger. Der Tiefpunkt wird in den Songs mit Richards als Sänger erreicht (wieso um Himmels willen macht er das bloss?) sowie im nachfolgenden „Midnight Rambler“. Der Song mündet in eine jamartige Lärmorgie, die einfach kein Ende nehmen will. Drummer Charlie Watts, sonst die Ruhe selbst, versucht so etwas wie Struktur in das Stück zu bringen. Mit mässigem Erfolg.

Und es wird immer kälter. Die Stones streichen Songs und kürzen das Programm. Statt zweieinhalb Stunden spielt die Band nur gut zwei Stunden. Die Band ist langsam warm gespielt und findet sich besser, doch wirklich heiss wird es nicht mehr. Das Publikum fröstelt. Im letzten Stück, „Jumpin Jack Flash“, gibt Jagger nochmal alles. Er winkt und macht den Hampelmann. Kaum Reaktionen, die Fans sind wie festgefroren. Dann ist Schluss.

War’s das? Haben wir gerade das letzte Konzert der Stones in der Schweiz erlebt. Der 76-jährige Charlie Watts will angeblich tatsächlich nach dieser Tour sein Schlagzeug für immer einpacken. Bei Jagger und Richards kann man sich das noch nicht so recht vorstellen. Und während das Publikum sich zum Ausgang bewegt, erscheint auf der Leinwand ein grosses „Bis bald“. Vielleicht erhalten die Stones ja doch noch einmal die Chance, sich in besserer Form von der Schweiz zu verabschieden. Bitte an einem lauen, magischen Sommerabend.