Das berichteten US-Medien unter Berufung auf die Sprecherin des Sängers, Jo-Ann Geffen. Cassidy war vor wenigen Tagen mit Organversagen in das Spital eingeliefert worden und hatte sich in kritischem Zustand befunden.

"David ist umringt von seinen Liebsten gestorben, mit Freude in seinem Herzen und befreit von dem Schmerz, der ihn so lange im Griff hatte", liess seine Sprecherin mitteilen.

Der 1950 in New York geborene Cassidy war in den 1970er Jahren als singender Mädchenschwarm Keith in der Fernsehserie "The Partridge Family" bekannt geworden. Auch die Musik aus der Serie wurde zum Welterfolg.

Im Februar hatte Cassidy angekündigt, sich wegen einer Demenzerkrankung endgültig von der Bühne zurückzuziehen. Er war dreimal verheiratet und hat zwei Kinder.