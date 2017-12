Die Triple-CD ist gigantisch. Bestehend aus 123 Tracks, buntem Booklet und Songtextbuch, in dem Bischof sich zu einem 13-seitigen Nachwort zu Europa hat hinreissen lassen. Die Lieder sind auch alle da, alte und neue, das wahre Schmankerl ist aber die Extra CD, genannt «Seaside». Sie verwurstelt Gedanken, Parolen und akustische Experimente, die wie ein irrwitziger Wirbelsturm durch das «Europa»-Universum wüten.

«Willst du drei Orangen?» fragt Samuel Weniger und zeigt auf einen Plastikeimer. Weniger ist in der Band für die «Rhythm Section» verantwortlich, sprich: Diverse Instrumente. Er und Bischof sind im Moment die Einzigen hier, die anderen Beiden, Ruedi Tobler und Andrin Uetz kommen erst am Abend, eine Lesung aus dem Songtextbuch ist geplant.

Aber jetzt muss erst einmal für die Velokuriere gekocht werden, das hat man spontan so organisiert. Weniger und Bischof laufen herum, braten Pilze an, lassen Musik laufen und plaudern über die Vergangenheit.

Magie im Vereinskeller

Es gibt viel zu erinnern: Vor sieben Jahren beschlossen Bischof, Tobler und Weniger, dass Techno nicht die geeignete Richtung war, um Erfolg zu haben. «Es war zu streng», meinte Bischof in einem Interview 2016, als er über die Anfänge als Techno-Kombo sprach. «Der Erfolg blieb aus und den Girls gefiel’s nicht. Wir brauchten einen Neuanfang. Wir brauchten Andrin.» Andrin Uetz, eleganter Musikwissenschaftler, hatte zwar wenig Ahnung von der Praxis, dafür aber ein erfolgsversprechendes Konzept: Schlagermusik. «Damit lässt sich halt noch richtig Geld verdienen.»

Drei von ihnen wohnten damals in Basel, und der Geist dieser Band schwappte schnell über: Plötzlich gab es überall Bad-Taste-Partys, die natürlich immer nur von gutem schlechtem Geschmack waren, genau wie die Anzüge von Jonas Bischof. Kein Muster, das dieser Mann noch nicht an seinen Körper gelassen hat. Und plötzlich traf man sich mindestens einmal im Monat in einem Vereinskeller im Kleinbasel, geführt von einer entzückenden Herrenrunde mit Ukulelen, bekannt unter dem Bandnamen Hula Hawaiians.