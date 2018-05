Ernstes Thema gut verpackt

Das von dem israelischen Komponisten Doron Medalie und dem Texter Stav Beger geschriebene überwiegend englischsprachige Gewinnerlied "Toy" sei eine Antwort auf die #MeToo-Debatte um sexuelle Belästigung in der Unterhaltungsbranche, so die Sängerin. Die Botschaft an junge Frauen: Nehmt Euch an, so wie Ihr seid und seid stolz auf Euch selbst.

Kommendes Jahr in Jerusalem

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu gratullierte umgehend der israelischen Sängerin Netta zu ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest gratuliert. "Netta, Du bist ein echter Schatz", schrieb Netanjahu in der Nacht zum Sonntag bei Twitter. "Du hast dem Staat Israel viel Ehre eingebracht! Nächstes Jahr in Jerusalem!" Damit machte Netanjahu klar, dass der Wettbewerb 2019 voraussichtlich in der israelischen Hauptstadt stattfinden wird.

Zudem rief Netanjahu die Sängern Netta nach ihrem Sieg in Lissabon an, um ihr persönlich zu gratulieren. "Netta, Du bist wunderbar!", sagte er. Auf seine Frage, wie es ihr gehe, sagte sie: "Das ist ein verrücktes Event hier."

Der Moment der Entscheidung: