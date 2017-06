Wer Mundart-Hip-Hop hört, denkt an Basel, Bern oder Zürich. Wer Hip-Hop kennt, weiss aber, dass sich auch ein Tal im Baselbiet seinen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert hat. Das Waldenburgertal, kurz: WB-Tal.

Vor 25 Jahren überführte Emanuele de Caro alias Shape die Hip-Hop-Kultur nach Waldenburg. Der Sekschüler brachte anderen Teenies Graffiti und Rap näher. Darunter war auch einer, der Raphael Flury hiess, bald aber Poet genannt wurde. «Wir hörten kalifornischen Hip-Hop von N.W.A. und staunten über den Mundartrap von Black Tiger. Also wagten wir uns an die ersten Reimversuche - ich kritzelte Verse im Stil von Musenalp-Express-Gedichten auf Papier», erinnert sich Poet heute.

Die Jungs trafen sich jeden Abend. Um einen Proberaum zu kriegen, gaben sie sich einen seriösen Anstrich: Sie gründete einen Verein, European Noise Control, und konnten sich so in der Uhrenfabrik Oris einmieten, wo sie an ihrer Kunst feilten.

Freestyle-Rap als Wunderwaffe

Mitte der 90er-Jahre wuchs die Hip-Hop-Clique im Tal auf 15 Leute an, man traf sich nicht nur in Hölstein, sondern auch in Niederdorf. Und quetschte sich jedes Wochenende in zwei Kombis, um Hip-Hop-Partys in der Schweiz zu besuchen. So wurden Bekanntschaften mit Gimma in Chur oder der Chlyklass in Bern geknüpft. Und wo immer sie hinkamen, die Landschäftler, liessen die Städter mit ihrer spontanen Reimkunst aufhorchen. Ihre Spezialität war der Freestyle-Rap, die Improvisation. «Das war unsere Wunderwaffe, damit räumten wir ab. Wir brachten keine fertigen Songs mit, uns ging es um den Moment. Denn wir wussten: Gemeinsam waren wir stark.»

Der kollektive Gedanke, die gemeinsame Freude und Leidenschaft, stand für Poet immer im Vordergrund. Während die Stadtbasler Rapper damals mit sich selber beschäftigt schienen oder sich gegenseitig dissten, braute sich in der Provinz etwas zusammen, das er in einem Label zusammenfasste: WB-Tal.

«Wir verfolgten von Anfang an eine One-Love-Strategie», sagt Poet. «Wir halfen uns und anderen, vertrieben CDs, organisierten Konzerte, lebten die Ideologie. Hip-Hop war ein Gemeinschaftsding.»

Die familiäre Atmosphäre lockte immer öfter andere Rapper für Jams ins kleine Niederdorf – darunter auch einen gewissen Bligg aus Zürich.

«Die Anziehungskraft hatte damit zu tun, dass es bei uns keine Vorurteile gab, nur ein Miteinander. Das hat über die Region hinaus Eindruck gemacht», resümiert Poet.

Auch wenn er betont, dass der Plausch stets im Vordergrund stand: Ein bisschen Ehrgeiz schwang mit: «Mein Ziel war es, dass man das WB-Tal in der Schweiz für immer mit Rap verbinden wird», gibt er denn auch zu. Sein Nachfolger als Labelchef, Roman Stofer, veredelte die Absicht im neuen Jahrtausend.