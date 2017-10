Eine Todesursache nannten die Mitmusiker nicht, allerdings war bekannt, dass bei Downie ein Gehirntumor diagnostiziert worden war. Kanadas Premierminister Justin Trudeau erklärte am Mittwoch unter Tränen: "Wir alle wussten, dass es so kommen würde, aber wir hofften, dass es nicht so kommen würde."

Im August 2016 hatte die Band ihr offiziell letztes Konzert gegeben. Mehr als elf Millionen Menschen verfolgten die Show live im Fernsehen. Die Rockband hatte sich in den 80er Jahren in Kingston (Ontario) gegründet und in ihrem Heimatland rasch grosse Erfolge gefeiert. Über Kanada hinaus waren die Musiker aber nie wirklich bekannt geworden.