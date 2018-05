Es sollte nicht sein. Die Schweiz steht einmal mehr nicht im Finale des Eurovision Song Contest. Die im Aargau aufgewachsenen Geschwister Stee und Co Gfeller, die zusammen als ZiBBZ auftreten, haben mit ihrem Song «Stone» gestern am späten Abend in Lissabon zwar einen soliden Auftritt hingelegt, es aber am Ende erwartungsgemäss nicht in das Finale vom Samstag geschafft.

Emotionaler Höhepunkt war eine Fackel, mit welcher die Sängerin den Saal in rotes Licht tauchte. Doch dann war die Enttäuschung gross: Österreich, Estland, Zypern, Litauen, Israel, Tschechien, Bulgarien, Albanien, Finnland und Irland lagen in der Schlussrangliste vorn. Die Schweiz wurde nicht aufgerufen. Die Geschwister-Power kam im restlichen Europa offenbar nicht an.

Um es in den ESC-Final am Samstag zu schaffen, hätten ZiBBZ im Halbfinal einen der ersten zehn Plätze belegen müssen. Damit heisst es für das Geschwisterpaar aus Waltenschwil, das heute in Los Angeles (USA) und in Gisikon LU wohnt: vorzeitig Abschied nehmen aus Portugal. Bye bye Lissabon! Oder wie es auf portugiesisch heisst: «tchau».

Update folgt...