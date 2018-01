Wegen der politischen Lage hätten die Auftritte des Orchesters nicht garantiert werden könne, sagte eine Sprecherin von Lucerne Festival am Mittwoch auf Anfrage. Es sei somit unsicher gewesen, ob die Konzerte hätten durchgeführt werden können.

Das staatliche Orchester von Venezuela war 1975 als Jugendorchester unter dem Namen Sinfónica de la Juventud Simón Bolívar gegründet worden. Dudamel war 1999 als 18-Jähriger Chefdirigent geworden. Er hatte 2007 mit dem Orchester in Luzern debutiert.

Lucerne Festival hat für die beiden abgesagten Konzerte hochkarätigen Ersatz gefunden. Am 15. September 2018 spielt das City of Birmingham Symphony Orchestra unter der Dirigentin Mirga Gražinyte-Tyla und dem Violonisten Gidon Kremer, am 16. September führen Les Musiciens du Prince aus Monaco eine halbszenische Aufführung von Gioachino Rossinis "La cenerentola", unter anderem mit Cecilia Bartoli.