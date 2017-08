Am ersten Tag schuf Hubi Keller eine Big Band. Jedenfalls in Gedanken, für die Badenfahrt-Bühne der az-Titanic 1997. Er war fürs Unterhaltungsprogramm zuständig, mit dem sich das grosse Aargauer Medien-Unternehmen an der Badenfahrt prestigeträchtig präsentieren wollte. Also musste was Anständiges her. Geld hatte man keins mehr zur Verfügung. Das bombastische Modell der sinkenden Titanic, welches das Highlight unter den Badenfahrt-Beizli werden sollte, hatte Unsummen verschlungen.

Instrumentalisten gesucht – keine Sänger!

Am zweiten Tag hing also ein Zettel am Anschlagbrett «Musiker gesucht» und am dritten Tag traf man sich in der legendären «Seerose» gegenüber zum konstituierenden Beschnuppern. Sechs, sieben kamen – immerhin die Hälfte davon machten regelmässig hobbymässig Musik. Einer sagte, er habe noch einen alten Bass im Estrich. Die nächste erklärte, sie habe – in frühen Jugendjahren – getrommelt. Wieder einer spielte ganz passabel Piano, trat dann zugunsten eines Übernächsten aber an die Gitarre. Das kriege er auf diesem Niveau schon auch noch hin. Der letzte schliesslich, damals noch eher kleinlaut, fragte, ob er ein, zwei Songs singen dürfe. Das tue er noch gerne, so im Auto und unter der Dusche. Ein Instrument hingegen, nein, das könne er nicht. Die anderen, in der tiefen Überzeugung, dass es erstmal Instrumentalisten brauche (wozu, bitteschön braucht denn eine Bigband einen Sänger?) legten die Stirn in Falten, verkniffen sich ein Augenrollen und übten sich in Toleranz. Hubi’s Bigband, ein Jekami-Projekt? Na schön, beschloss man endlich, er solle halt mal an die erste Probe kommen.

Technik? Keine Ahnung…

Am vierten Tag standen die sechs wie der Ochs vorm Berg im Proberaum einer renommierten Badener Band («ok, ihr dürfte hier proben, fasst aber nichts an!» und kriegten die Technik nicht zum Laufen. Die Gitarre einstöpseln, ok, aber all die Blinkelämpchen…..? Irgendwann ging man, die Schnauze voll, eins trinken, und in der zweiten Probe – mit etwas Bedienungsanleitung – kam was aus den Lautsprechern. Sie hatten ihre Lieblings-CDs dabei, hörten und spielten, spielten und hörten. Manchmal beides gleichzeitig.

Es kann nur besser werden…

Es war eine Katastrophe. Niemandem zuzumuten. Zwar schrieb man sich einen selfmade-Sympathie-Bonus zu, einfach weil man etwas wagte und eben nicht den bequemen Weg gegangen war, eine Profiband zu engagieren. Aber vorerst war klar: Der Sympathie-Bonus reichte nirgends hin, es würde einfach nur peinlich werden. Eine durchschnittliche Gugge hätte sich verdammt gut angehört neben dieser trümligen Truppe. Und dann noch der Name! AZton. «Häja klar, wegen der Az und dem Ton dazu, dänk!». Aha. Ok. Die Attribute «cool» und «angesagt» mussten gerade Pause gehabt haben, als die Band sich für diesen Namen entschied. Nun, immerhin war es ein Namen.

…und wurde besser. Und lustig!

Und: Der Probebetrieb lockerte die Mittagspause auf. Er sorgte für grandiose selbstironische Lacher. Aus der Big Band wurde die Rockband. Und sie entwickelte sich. Qualitativ konnte es nur besser werden. Und es wurde besser. Aussenstehende begannen, die Songs zu erkennen. Projektleiter Hubi kam in die Probe, hörte und schwieg betreten. Ein halbes Jahr später kam er abermals, hörte und lächelte.

Von Euphorie freilich noch keine Spur: Das grosse Fest kam näher, und die Hälfte der Band fragte sich noch immer, ob der unausweichlichen Peinlichkeit des ersten Auftritts wohl am ehesten mit einem herzhaften Besuch an der Bar beizukommen sei, oder ob man gleich in corpore krankgeschrieben zu Hause bleiben sollte. Nein! Zu fortgeschritten war das Projekt, um aufzugeben. Dann lieber nach ehrenvollem Versuch mit Getöse untergehen, Augen zu und durch. Ausserdem zeigte sich inzwischen Struktur, Organisation und ein gewisses Vorankommen.

Auf den See! (Da kann niemand weg)

Und so keimte wenige Wochen zuvor die Nervosität, wuchs und erreichte einen ersten Peak: Hubi hatte eine Art Hauptprobe organisiert: Die Band sollte drei oder vier (!) Songs auf der MS «Brestenberg» spielen, vor versammelter Redaktion. Die mit dieser Schifflifahrt auf dem Hallwilersee irgendeine Festivität ausklingen lassen wollte.

Die Band hatte gerade aufgestellt und eingerichtet, da kam Hubi hinter vorgehaltener Hand mit dem Schenkelklopfer des Abends. «Das wird super, Jungs!» (mit Jungs war erst recht auch Schlagzeugerin Ursi Känel gemeint) «auf dem Schiff können die Leute nicht weg». Brüllendes Gelächter allenthalben, vermischt mit innerlicher Empörung: Super Timing für den Witz, Hubi. Merci.

Azton legte los. Laut und intensiv, da und dort falsch und selten aus einem Guss. Ob die Beatles oder CCR Freude gehabt hätten? Aber eines spürte die Band von Anfang an: Das hier würde ein Riesenspass werden und die Leute zeigten sich toleranter als angenommen. Die Redaktoren hörten zu, lächelten und urteilten zwischen gnädig und überraschend positiv. Am Ende des Sets war die Stimmung merklich gelockert und die Band erleichtert. Ausdruck, Verve und Energie sprudelten nur so aus ihnen heraus und mündeten in einem Riesenjubel. Geschafft! Der Auftritt wies den Weg: Nicht weil der musikalischen Qualität wegen, sondern weil diese Art von Spass und Energie niemand erwartet: Deshalb würde AZton die Badenfahrt gut überstehen. Das konnte klappen!

Es gilt ernst: Die Premiere mitten im grössten Rummel

Und dann kam das Fest. Hunderttausende Menschen drängten sich ins kleine, schön zurechtgemachte Baden, ein nicht enden wollender Strom aus guter Laune, kreativer Kultur, Essen, Feiern, Trinken und Musik. Und mittendrin, im Epizentrum der Erwartungen, umgeben dann noch von zahlreichen Hotspots mit professionellen Bands und Unterhaltungskonzepten:

«Meine Damen und Herren, heissen Sie mit einem grandiosen Applaus willkommen….», und Hubi hob seine Stimme, «zum allerersten Mal überhaupt auf einer Bühne…», und nochmals hob er die Stimme «live bei uns heute Abend, die beste Coverband, die Sie je gehört haben…..». Bitte nicht. Die Band wollte augenblicklich im Boden versinken.

Die Erlösung! Der Flash! Magie schlechthin!

AZTON!!!!!!!!!» Was dann passierte, sprengte alle Erwartungen und war wohl das, was man einen magischen Moment nennt. Wir sprechen hier immer noch nicht, und noch lange nicht, von musikalischer Klasse. Wir sprechen von geballter Energie, Freude, Erlösung, die innert weniger Augenblicke zum Höhepunkt dessen kulminierte, was in unmittelbarer Umgebung ablief. Die Band gab alles. Sprang, hüpfte, johlte, rockte, als gäbe es kein Morgen. Musik war noch wenig da, also musste Show und Entertainment umso heisser ausfallen. Und ja, wenn schon untergehen, dann grandios in der weissen Titanic auf der Grabenwiese. Welch geballte Symbolik!

Der Funke sprang und löste einen sofortigen Flächenbrand aus. An drei Abenden war azton hier vorgesehen – falls denn der erste Auftritt einigermassen rüberkäme. An vollen acht Abenden spielte man. Die verblüfften Bandmitglieder wussten nicht, wie Ihnen geschieht, mussten sich ab Tag zwei Wege bahnen, um auf die Bühne zu kommen und kämpften sich durch Menschentrauben, die den Eingang belagerten. Kaum hatten sie begonnen, gabs kein Durchkommen mehr. Die Menge tobte, skandierte «az…az…az!», und in der Mitte stand wie vom Donner gerührt der az-Verleger Peter Wanner und strahlte, als er nach dem Konzert wieder Worte fand: «Sowas habe ich ja noch nie erlebt».

Weitermachen? sind wir denn eine Band? Ok, wir sind eine Band!

Nach dieser Badenfahrt lagen für die überwältigten und übermüdeten Hobby-Musiker acht Konzertbuchungen vor. Was lag also näher, als weiterzumachen? vom Unterhaltungsprojekt zur richtigen Band zu werden? Konzerte zu spielen, zu reifen, routiniert zu werden? Der Rest ist Geschichte, inzwischen eine 20-Jährige! Heute, wenn die Band am 20.8.2017 am 18.00 Uhr auf der grossen Bühne im Graben losrockt, werden wohl knapp 400 Konzerte gespielt sein. Fast jedes einzelne mit der gleichen Begeisterung und der brachialen Energie, die azton von Anfang an als Band ausgemacht hatte. Es gab ein paar personelle Wechsel und eine Unmengen grossartiger, lustiger und prägender Augenblicke. Azton gehört zu den festen Grössen im Aargauer Showbiz, hat mit grossen Schweizer Künstlern auf der Bühne gestanden und wird weit über den Kanton hinaus gebucht.

Ein Riesenpublikum in Party-Laune, bitte!

Es wird ein hochemotionaler Moment, wenn die Band zu ihrem jugendlichen Geburtstag Gas gibt. Die Setliste ist noch nicht definitiv, aber das Konzept ist denkbar einfach: «Es wird ein Konzert für die Leute. Anderthalb Stunden Best-of mit Vollgas. Das wird ne richtig geile Party für alle Rock-Fans, und Freunde, die uns während zwanzig Jahren begleitet haben», erklärt Sänger Marc Reinhard, «wir könnens kaum erwarten und wünschen uns nichts mehr als ein Riesenpublikum, das mit uns feiert!»

azTon live:

Bistro de la Presse. Samstag 19. August 19.15 Uhr und 21.30 Uhr.

Bühne im Graben, Sonntag, 20. August 18 – 19.30 Uhr

azTon sind:

Marc Reinhard: Leadvoice

Michael Sokoll: Guitar, voice

Tom Sager: Guitars

Stefan Künzli: Sax

Dani Zihlmann: Keyboards

Marcel Suk: Bass

Patrick Tognetto: Drums