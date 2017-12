Am Ende rappt er, dass sich seine Fans zu entscheiden hätten, auf wessen Seite sie stünden. In diesem Stile geht es auf «Revival» weiter. Eminem rappt sich regelrecht wund gegen Trump, was bisweilen etwas redundant und ermüdend wirkt.

Fast schon ist es ein Muster auf diesem ausufernden Album: Die Absicht ist gut, die Umsetzung hinkt häufig hinterher. Aus «Like Home», einem Duett mit Alicia Keys, hätte Grosses werden können. Doch der Song will einfach nicht richtig zünden. Ähnlich war es schon bei «Walk On Water», der ersten Vorabsingle. Eminem rappt über seine Angst, es nicht mehr drauf zu haben, Beyoncé singt dazu einen melodramatisch aufgeblasenen Refrain, das passt nicht zusammen.

Staraufgebot

Dass Eminem sich stark unter Druck setzt, kommerziell relevant zu bleiben, schadet «Revival» künstlerisch. Neben Keys und Beyoncé tauchen Pink und Ed Sheeran auf dem Album auf. Das klingt nett, aber will Eminem jetzt etwa nett klingen?

Anscheinend schon. «Ich wollte ein Album machen, auf dem für jeden etwas dabei ist», sagte er im Interview mit seinem Freund Elton John. Dass Eminem sowohl «Zombie» von den Cranberries als auch Joan Jetts «I Love Rock’n’Roll» sampelt, sorgt immerhin für Auflockerung und Abwechslung.

Entfernt von früherer Brillanz

Seine stärksten Momente hat das Album, wenn es sich weder mit Donald Trump herumschlägt noch auf Popstarschützenhilfe setzt und dafür persönlich wird: Im packenden «Believe» möchte man Eminems Frage «Do you still believe in me?» glatt bejahen.

«Revival» ist zwar weit entfernt von früherer Brillanz und Schärfe. Aber ein Desaster ist das Album nicht. Sondern der Versuch eines 45-jährigen Weltstars, zu sehen, wo er in Zeiten wie diesen bleibt.

Eminem: Revival (Aftermath/Universal).