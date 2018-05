Erfolge im Ausland

Doch das Schicksal hatte anderes vor: 2015 gewann der 38-jährige Bluesmusiker die Promo Blues Night in Basel, ein Jahr später auch die Swiss Blues Challenge. Das hatte Folgen; Geiser durfte 2017 sein Land mit seiner exzellenten Schweizer Band an der «European Blues Challenge» (einer Art EM des Blues) in Dänemark vertreten und holte den dritten Platz, was noch kein anderer Schweizer Bluesmusiker schaffte. An der «International Blues Challenge» in Memphis erreichte er das Viertelfinal. In Memphis, in der Stadt des Blues, kreuzte sich Geisers Weg mit jenem von Eric Corne. Nach einem Gespräch von zehn Minuten war für Geiser klar: «Irgendwie sprang der Funke, die Chemie hat einfach gepasst und ich wusste, dass Eric mein Album produzieren wird.»

Positive Ausstrahlung

Ein halbes Jahr später reiste Geiser für eine intensive Studiowoche nach Los Angeles, zusammen mit seinem langjährigen Keyboarder Shanky Wyser, welcher die meisten Stücke komponiert hatte. «Die Songs waren im Grunde alle bereits arrangiert, wir spielten sie in der Schweiz mit meiner Live-Band schon eine ganze Weile. Doch wir gaben Eric Corne bewusst nur Skizzen zum Anhören; wir wollten ihm freie Hand lassen.» Ein kluger Entscheid, die Alchemie konnte ungehindert ihre Wirkung entfalten. «Es waren unglaublich fruchtbare Tage. Mir wurde zunehmend bewusster, dass Eric von Anfang an ein klares Bild der Songs im Kopf hatte, welches wie selbstverständlich mit meiner und Shankys Vorstellung der Songs harmonierte. Wir ergänzten uns prächtig!»

Entstanden ist ein abwechslungsreiches Bluesalbum mit elf persönlichen Songs, mal sanft, dann wieder temporeich und druckvoll. Die amerikanische Handschrift und Vorbilder wie B. B. King oder Buddy Guy sind unüberhörbar; dennoch schafft es Geiser, mit Swissness, rauer Stimme und positiver Ausstrahlung eine eigene Identität zu vermitteln.

Pascal Geiser Lucky Man (bluespage productions/Cede.ch; itunes; igroove).

Live 15. 6. Mahoganyhall Bern; 22. 6. Oberdiessbach Castle Jazz; 2. 7. New Orleans meets Zofingen; 27. 7. Wasserfest Aarburg; 27. 10. Musigburg Aarburg; 2. 11. Baronessa Lenzburg; 9. 11. Vario Bar Olten (Plattentaufe).

Radio SRF1 Pascal Geiser heute ab 21 Uhr in der Sendung «Swissmade».