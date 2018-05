Weil Innovation auch immer von neuen Instrumenten begleitet wurde, von der E-Gitarre bis zur programmierbaren Drum Machine?

Ja, genau. Wir erleben technologisch nichts bahnbrechend Neues, sondern nur Upgrades. So wie die TV-Bilder einfach schärfer werden, so ist es auch mit den Sounds. Die Grundstrukturen sind dieselben geblieben. In einem House-Track klingt vieles besser als in den 90er-Jahren, die Beats sind grösser, heller oder fetter. Wir haben mehr Speicherplatz, mehr Möglichkeiten. Aber vielleicht geschieht ja gerade ein grosser Wurf, irgendwo auf einem Youtube-Kanal ...

Youtube haben Sie auch schon kritisiert, ja verflucht. Es trage zur Retromanie bei.

Youtube ist in einer gewissen Weise eine kulturelle Katastrophe. Ich verbringe viel Zeit auf Youtube, es ersetzt das, was für mich früher der Besuch des Plattenladens war. Ich finde immer schräge Musik, von der ich gar nicht wusste, dass es sie mal gab. Auf Youtube entdeckte ich einen bulgarischen Musiker, der wie Jean-Michel Jarre auf Synthesizertürmen spielte.

Das Problem an Youtube ist, dass es zu viel Zeit und Energie raubt?

Ja, man macht Reisen durch die Vergangenheit, die einen davon abhalten, zeitgenössische Musik zu hören. Kommt hinzu, dass es sich bei Youtube um eine komplett individuelle Erfahrung handelt, ohne soziale Komponente. Früher, wenn eine Band bei Top of the Pops auftauchte, war das ein Event. Man teilte diese Erfahrung, alle sassen vor dem Fernseher. Youtube ist sehr individuell, so wie Blogs, die von einem kleineren Publikum gelesen werden. Es gibt Tausende Subkulturen auf Youtube, ich will es nicht verteufeln. Aber ich zumindest verliere mich in Nostalgie, nicht vergleichbar mit der Suche nach Neuem im Plattenladen.

Kommt hinzu, dass viele Leute die haptische Erfahrung vermissen, wodurch sich der Liebhabertrend zurück zum Vinyl erklärt.

Richtig. Seit die Musik über den Computer, als MP3 oder Stream verfügbar ist, verliere ich die Orientierung, lade Songs runter, die ich schon hatte et cetera. Vinyl und CDs hingegen liegen in einem Raum, ich kann sie sehen. So ist greifbar, was ich habe. Ich ertappe mich dabei, dass ich eine CD sehe, die ich gekauft habe, und mich schuldig fühle, weil ich sie nicht anhöre.

Sie kaufen noch CDs?

Ja, ich finde, CDs klingen toll. Neue Musik, die digital produziert worden ist, möchte ich auch so hören. Vinyl kaufe ich nur, wenn es sich um alte Sachen handelt. Future hat ein Album digital und auf Vinyl veröffentlicht, was ich seltsam finde, schliesslich ist seine Musik so gut und modern produziert, dass sie nichts mit Analogem zu tun hat.

Wo orten Sie heutzutage innovative Musik?

Bei Rappern: Young Thug oder Rae Sremmurd, um zwei Namen zu nennen. Letztere veröffentlichten 2016 einen Song namens «Black Beatles», ein Nummer-1-Hit in den USA. Er bezieht sich auf die Musikgeschichte, ohne Retro zu sein, ist lustig und arrogant. Da setzt sich ein junger Schwarzer mit den Beatles gleich, wild und frei wie in einer Rockstarfantasie, aber in einem anderen Genre. Der Klang der Platte ist fantastisch, die Beats auch, und Future macht Lärm mit seiner Stimme wie Hendrix einst mit der Gitarre. Es gibt auch viele Frauen, die spannende Musik mit Synthesizern und Stimmprozessoren machen. Bands aber fallen mir im Moment weniger auf.

Rap ist im Kern aber auch alles andere als neu.

Das stimmt natürlich. Man könnte meinen, dass junge Leute die Schnauze voll haben von Rap und sich einer komplett neuen Art Musik zuwenden möchten. Aber das ist bisher nicht passiert. Doch es gibt kleine Anzeichen der Veränderung. Leute erfinden Instrumente, Unikate, um unverwechselbare Sounds zu kreieren. Das Verlangen nach originären Klangbildern ist da, aber die Genres werden nicht mehr radikal neu.