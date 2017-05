Philippoz "überzeugte die Jury mit seiner von Finesse und Fragilität geprägten Arbeit 'Laisser les piolets au bas de la paroi', die sich mit der Lebensgeschichte seiner betagten Nachbarin auseinandersetzt", heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die zweitplatzierte Cie DanielBlake überzeugte mit der Theaterperformance "Le zeibekiko d'Hélène". Die anderen beiden Finalisten waren Oliver Roth (Zürich) und Jeremy Nedd (Basel).

Im Herbst 2016 hatte der von 38 Theaterinstitutionen getragene Verein PREMIO zum 16. Mal den Nachwuchspreis für Theater und Tanz ausgeschrieben. 100 Compagnien aus der ganzen Schweiz haben ihr Dossier eingereicht. Am 13. Mai 2017 fand das Finale des Wettbewerbs mit vier Nachwuchscompagnien in La Manufacture - Haute école des arts de la scène in Lausanne statt.