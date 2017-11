Lochers Hauptdarsteller Sven Schelker («Der Kreis») legte sich für «Goliath» neun Kilo Muskelmasse zu. Natürlich ohne Steroide, dafür mit rigorosem Training über eine Zeitspanne von zehn Monaten. Der Schauspieler trainierte fünf Mal pro Woche zwei Stunden lang und nahm jeden Tag 3500 Kalorien ein. Mit breiten Schultern und dicken Armen wirkt er im Film wie ein völlig anderer Mensch.

Die Verwandlung seines Davids zu Goliath ist furchteinflössend, denn die Stoffeinnahme wirkt sich auch mental aus. Der werdende Vater findet im Film keinen gesunden Umgang mit der Droge, er wird aggressiv und beginnt andere Leute anzupöbeln – seine Mitarbeiterin, die Kassiererin im Lebensmittelgeschäft, und sogar seine schwangere Freundin. «Statt zum Beschützer wird er zur Bedrohung», bringt Locher die tragische Dimension seines Films auf den Punkt.

Furchteinflössende Verwandlung

Locher inszeniert seine Filmhandlung ohne falsche Sentimentalität. «Goliath» ist dreckig, unberechenbar und von einer Wucht, die man in Schweizer Filmen nur selten antrifft. Woher kommt das? «Push the envelope», habe ihm ein Lehrer immer geraten, als er vor ein paar Jahren eine Filmschule in Los Angeles besuchte. Locher versteht das so: «Man soll Sachen nicht halb erzählen, sondern dort hingehen, wo es wehtut, wo man als Geschichtenerzähler auch selber etwas riskiert.» Zum Beispiel, indem man Figuren auf die Leinwand bringt, die keine Sympathieträger sind. Figuren wie David und Jessy.

Locher sagt aber auch gleich, was «Push the envelope» für ihn nicht bedeutet: «Ein befreundeter Schweizer Filmemacher schlug vor, dass ich mein Ende umschreibe und düsterer mache. Sonst würde mein Film nie an einem grossen Festival wie in Venedig laufen.» Für Locher kam das aber nicht infrage. Ein Funke Hoffnung musste sein. Er will «Goliath» nicht als Warnung verstanden wissen an Paare, die gerade ans Kinderkriegen denken. Sondern als Plädoyer für eine bessere Kommunikation untereinander. «Echte Männlichkeit bedeutet für mich, dass ein Mann sich traut, mit seiner Partnerin über seine Unsicherheiten zu reden. Das hilft, diese Unsicherheiten abzubauen.»

Goliath (CH 2017) 87 Min. Regie: Dominik Locher. Ab Donnerstag im Kino.