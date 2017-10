„Ich gehe nicht davon aus, dass wir noch einmal auf eine grössere Tour gehen werden. Wir sind alle weit über 60 Jahre alt, ich habe eine Enkeltochter und würde gerne mehr Zeit mit ihr verbringen," Tom Petty in diesem Jahr dem „Rolling Stone“. Der 66-jährige Musiker war auf Abschiedstour. Vor wenigen Tage trat er in Los Angeles aufgetreten und im November waren zwei Konzerte in New York geplant. Doch am Montag hatte er zuhause in Malibu bei seiner Familie einen Herzinfarkt erlitten. Reanimationsversuche waren vergeblich.

Tom Petty, 1950 in Florida geboren, gehörte zu den grössten amerikanischen Rockstars und feierte mit seinen Heartbreakers ab den 70er-Jahren Welterfolge. Songs wie „American Girl“, „Free Falin'“, „Refugee“, „I Won't Back Down“ und „Into the Great White Open“ sind zu Evergreens der Rock- und Popgeschichte geworden. Der Rolling Stone listete Petty auf Rang 91 der 100 grössten Musiker sowie auf Rang 59 der 100 besten Songwriter aller Zeiten.