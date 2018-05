Und einen kleinen Penis hat er natürlich auch noch. Donald Trump wird während «Pigs» auf derart viele Arten verunglimpft, dass die Kritik hohl wird. Trump als Nazi, Trump als Ku-Klux-Klan-Member, Trump als Molch. Roger Waters hat ganz offensichtlich eine Aversion gegen den amerikanischen Präsidenten. Damit ist er ja auch nicht allein, aber wäre es für den Narzissten Trump nicht die viel grössere Strafe, man würde ihn einfach ignorieren? Seis drum. Waters wählt den plakativen Weg. Da steht gar noch in Übergrösse «Trump ist ein Schwein». Kurz zuvor war ein Demonstrant eingeblendet, der ein Schild hochhält, auf dem steht, dass er «Liebe gegen Trumps Hass» wähle. Waters will den Hass mit Hass löschen. Das funktioniert selten und führt im schlechteren Fall noch zu mehr Hass.

Roger Waters, mittlerweile 74 Jahre alt, ist auf seiner letzten Tournee und will offensichtlich noch ein paar Sachen loswerden. Am Schluss – allerdings ziemlich hassfrei – auch ein paar Sachen zum Thema Palästina. Der Rahmen für dieses Abladen ist seine «Us And Them»-Tour. Ein mit am Montagabend gerade einmal vier eigenen Songs (allesamt aus dem aktuellen Album) unterfütterten Pink-Floyd-Best-of. Mit sehr guter, zehnköpfiger Band (warum zur Hölle tragen die Backgroundsängerinnen Glitzerkleidchen und blonde Perücken?) ackern sie sich recht werkgetreu durch das von Waters geprägte Pink-Floyd-Repertoire.

Zürcher Schüler als IS-Gefangene

Musikalisch ist das immer noch sehr beeindruckend. Das ist präzis, kraftvoll und klingt im fast ausverkauften Hallenstadion sensationell. Rundum-Effekte sei Dank. Plötzlich flüstert es aus einer anderen Ecke, oder es grunzt, oder schiesst. Waters bleibt auch auf seiner letzten Tour der Konzeptdenker. Für «Another Brick in The Wall» stampft eine Zürcher Schulklasse in IS-Gefangenenuniformen auf die Bühne, singt die Zeilen mit und entledigt sich anschliessend des orangefarbenen Kostüms. «Resist» steht auf den schwarzen Shirts drunter. Widerstand! Dazu folgen sie den Bewegungen von Vortänzerinnen.

So entlässt Waters auch in die Pause. Zwanzig Minuten. Genug Zeit für ein Cüpli und eine Wurst. Drin erklärt er via Leinwand, wem wir alles zu widerstehen haben. Trump zum Beispiel. Oder Mark Zuckerberg – das gibt bestimmt ein gutes Foto für Facebook. Nach der Pause erscheint dann am Stadiondach wuchtig gross die Battersea Power Station, die auch das Cover von «Animals» ziert. Und es entwickelt sich ein regelrechtes Multimedia-Spektakel.