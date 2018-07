Es mag an der schlechten Telefonverbindung nach Paris liegen, dass Sarah McKenzie auf die unterschiedlichsten Fragen die immer gleiche Antwort gibt: Sie liebe den Jazz und spiele diese Musik aus tiefster Seele, sie wolle den Menschen Freude bereiten – gerade in diesen unruhigen Zeiten. Doch nach einer knappen halben Stunde und etlichen elegant umschifften Nachfragen beschleicht einen das Gefühl, dass die 30-jährige Australierin auch im Privaten genau das ist, was sie auf der Bühne verkörpert: eine durch und durch nette junge Frau mit einer unverrückbar positiven Einstellung zum Leben.



Daran ist freilich nichts auszusetzen, und der Erfolg gibt dem Jungstar des Jazz recht: Vier Alben hat McKenzie bereits veröffentlicht, wofür sie vor allem in ihrer Heimat mit Kritikerlob und namhaften Auszeichnungen eingedeckt wurde. Dass es Sie dennoch in die weite Welt hinaus gezogen hat, ist zwei Gründen zu verdanken. Zum einen absolvierte sie im amerikanischen Boston ein Studium am renommierten Berklee College of Music, ehe sie 2015 beim traditionsreichen Impulse-Label unterschrieb.

Zu wenig Leute

Zum anderen habe Australien einen grundlegenden Makel für eine auftretende Künstlerin wie sie: «Es gibt hier schlicht zu wenig Leute,» urteilt die feine Stimme am Telefon und fügt sogleich hinzu, dass das Land selber natürlich von atemberaubender Schönheit sei.

Die Schönheit ist es denn auch, die Sarah McKenzie in ihrer Musik sucht und immer wieder findet. Ihr aktuelles, vor eineinhalb Jahren erschienenes Album «Paris in the Rain» atmet den Geist gemütlicher Lounge-Klassiker wie «When In Rome» oder «Embraceable You». Neben den Stücken aus der Feder von Gerswhin oder Coleman beheimatet das Album auch fünf Eigenkompositionen der Sängerin und Pianistin – darunter das Titelstück, das McKenzie ihrer Wahlheimat Paris widmet. Zu perlenden Piano-Läufen und sanftem Swing singt sie eine einlullende Melodie. Dass die Australierin bei gemischtsprachlichen Zeilen wie «toutes les belles étoiles hid in the clouds that night» oder «I heard raindrops on the roof tops du côté de la Rue de la Paix» ein kurios gefärbtes Französisch an den Tag legt, mag man charmant finden.