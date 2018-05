Es ist Cannes’ grösster Schandfleck: In der 71-jährigen Geschichte der Filmfestspiele an der Côte d’Azur ging die höchste Auszeichnung nur ein einziges Mal an eine Frau. Die Neuseeländerin Jane Campion gewann die Goldene Palme – sie gilt neben dem Oscar als wichtigster Filmpreis der Welt – 1993 für ihr Drama «The Piano». Wegen einer angeblichen Benachteiligung weiblicher Filmemacher steht das glamouröseste, wichtigste und renommierteste Filmfestival der Welt immer wieder in der Kritik.

An der diesjährigen Ausgabe, die am Samstagabend zu Ende geht, fand vor diesem Hintergrund eine aufsehenerregende Protestaktion statt. 82 Frauen marschierten geschlossen über den roten Teppich, um ein Zeichen für Chancengleichheit zu setzen. Dabei verkündete die Hollywoodschauspielerin und diesjährige Jurypräsidentin Cate Blanchett, dass es «an der Zeit» sei, dass alle Positionen in der Filmbranche für Frauen geöffnet werden.

Die 82 Frauen standen symbolisch für die nur 82 Regisseurinnen, deren Filme seit dem Festivalbeginn 1946 im Wettbewerb aufgenommen wurden – gegenüber 1688 Filmen von Männern. Auch dieses Jahr stammten nur 3 der 21 Wettbewerbsfilme von Frauen.