Auf einem anderen beliebten Bild zitiert sich Lady Gaga selbst mit «Ich bin so geboren worden», ein Song, der Millionen junger Menschen aus der LGBTQ-Bewegung Mut gemacht hat. Der Philosoph Michel Foucault antwortet darauf: «Nein, du bist das Produkt eines Machtgefüges.»

Wieso spricht Lady Gaga mit ihrem Song so viele Menschen an, so viele Transmenschen, Lesben und Schwule? Soviel ich weiss, ist Lady Gaga nicht homosexuell, sie mag vielleicht bi sein. Sie sagt also nichts über sich selbst, aber sie spricht für alle anderen. Sie gibt einem «Etwas», eine Stimme. Aber was ist dieses Etwas? «Ich bin so geboren worden» ist eine Redewendung und heisst: Ich kann mir nicht helfen, das ist ganz tief in mir drin, es lässt sich nicht ändern, es ist Teil meiner Existenz. Es sind Worte für etwas, das sich sehr tiefgründig, sehr inhaltsschwer und fundamental anfühlt.

Und Foucault benennt die Mechanismen, die dafür verantwortlich sind?

Was Foucault hier nicht sagt, ist, dass wir in Machtgefüge hineingeboren werden. Dass wir in Gender-Normen hineingeboren werden. Sie formen mich, bevor ich auch nur die geringste Ahnung von ihnen habe. Ich meine, ich weiss doch nicht, wie ich so geworden bin. Ich kann keinen Rechenschaftsbericht über meine Gender-Formierung liefern. Mit Lady Gaga kann man sagen: «I was born this way.» Mit Foucault: «I was born into power relations.» Das kann gut das Gleiche bedeuten.

Was halten Sie davon, wenn in Shows wie «Germany’s Next Topmodel» oder «Bachelor» plötzlich inflationär Transmodels oder queere Models eingesetzt werden?

Wir müssen sie sehr vorsichtig lesen. Plötzlich sind all dies nur noch Möglichkeiten, die man verfolgen kann, wenn man sich selbst zu Markte trägt. Gelegentlich werden die Leute Bilder von Transmenschen in den Medien, in Film und Fernsehen akzeptieren, weil sie einen spektakulären Wert haben. Sie wollen in Bildern konsumieren, obwohl sie keine Nähe zu ihnen haben wollen, obwohl sie nicht wollen, dass ihre Tochter mit ihnen zu tun hat oder eine von ihnen wird. Es wird sich nicht in einen grösseren und radikaleren Wandel übersetzen lassen.

Ist der Kapitalismus nicht das einfachste Mittel, um eine gewisse Sichtbarkeit und Freiheit zu fördern?

Sie hat ihren Preis, diese Freiheit, die sagt: Ich kann mein Gender frei wählen, ich kann mich in das Gender meiner Wahl hineinkaufen, wenn ich genug Geld für Psychiater und Operationen besitze. Welche Art von Freiheit ist das denn? Es ist keine gesellschaftliche, gemeinschaftliche Freiheit. Es ist nicht die Freiheit, für die Menschen kämpften, die Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit wollten. Als sie gegen Gewalt oder Gefängnisstrafen protestierten. Diese Freiheit ist es nicht. Es ist nur die Freiheit des Marktes.

In der jüngsten Vergangenheit sahen wir Trumps Aufstieg und die öffentliche Kastration des Harvey Weinstein. Zwei sexistische alte weisse Männer. Beide Ereignisse zeichnen sich durch extreme Radikalität aus. Haben Sie so was schon mal erlebt?

Es ist richtig, dass die öffentliche Debatte empört und giftig geworden ist und dass die Menschen weniger Hemmungen haben, zu sagen, was sie sagen wollen. Aber wir können nicht annehmen, dass alle Frauen, die sich gegen Weinstein ausgesprochen haben, auch gegen Trump sind. Sie mögen zwar gegen sexuelle Belästigung und Vergewaltigung sein, aber sie kommen von links, von rechts und aus der Mitte. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Zeugnisse gegen Weinstein giftig waren, ich nahm es eher so wahr, dass Frauen einander ruhig traurige Geschichten erzählten. Doch die Häufung dieser Geschichten führte zur Wahrnehmung, dass wir uns alle auf einen Mann stürzen. Dabei haben wir doch ein viel grösseres Problem: Sexuelle Gewalt zieht sich durch so viele Institutionen, in der Ausbildung, im Militär, am Arbeitsplatz, sie ist überall.

Wie kriechen wir denn aus diesem Morast heraus, der seit den 70ern genau gleich schmuddelig riecht?

Analysieren wir das Problem doch strukturell, schauen wir, wie sexuelle Gewalt zugelassen und reproduziert wird. Machen wir nicht eine einzelne Person zum Sündenbock. Es geht um schrankenlosen Wohlstand, rechten Populismus, die Missachtung der konstitutionellen Demokratie. Sie sind kriegerisch, frauenfeindlich, rassistisch. Diese Formen der Macht müssen wir beobachten und uns fragen: Wie ist es möglich, dass genug Menschen für Trump stimmten und sich von seinen Ansichten überzeugen liessen? Was müssen wir ihnen entgegenhalten? Wie können wir sie von ihren Überzeugungen abbringen?

Und das wäre?

Es ist wichtig dass die Demokraten oder eine dritte Partei – ich gehöre wie Bernie Sanders zu den demokratischen Sozialisten – anfangen, die riesigen ökonomischen Ängste derer anzusprechen, die ihre Jobs, ihre Häuser, ihre Krankenversicherung verloren haben. Wenn Menschen unter ökonomischen Ängsten leiden, werden sie empfänglich für alle möglichen rechten Positionen. Wir müssen die Demokraten wieder linker machen und eine Partei schaffen, die für soziale und ökonomische Gerechtigkeit einsteht und Hoffnung macht und diejenigen überzeugt, die sich überzeugen lassen.

Aber die Hoffnung auf Hoffnung fällt nicht gerade leicht, oder?

Die «White Supremacists» wird niemand überzeugen. Es ist ein Kampf. Aber ich fühle mich ermutigt: durch die Demonstrationen und die vielen politischen Debatten. Die USA sind gerade derart politisiert, dass es für mich manchmal überwältigend ist. Ich rechne damit, dass Trump vom Thron gestossen wird. Entweder bald oder bei der nächsten Wahl.

Wir haben alle einen Menschen in unserem Leben, der überzeugt werden muss. Wie finden wir da zu einer konstruktiven Kommunikation, ohne sie anzuklagen?

Es darf nicht persönlich werden. Nur weil jemand weiss ist, heisst das nicht, dass er ein «White Supremacist» ist. Nur weil einer heterosexueller ist, heisst das nicht, dass er Antifeminist oder homophob ist. Wir müssen uns fragen, wie Menschen behandelt werden, wie sie wohnen, welche Schulen sie besuchen, wie Rasse in diese Formen von Hierarchie und Ungleichheit hineinspielt. Persönliche Anschuldigungen treiben uns nur in die Defensive und machen unsere Kämpfe kleinlich.