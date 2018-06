Einige hat Gates aufgehängt, neben einer klassischen Mariadarstellung aus dem 16. Jahrhundert und einem Filmausschnitt mit Shirley Temple. Sie alle seien Teil eines Prozesses, den er «deification of the black body» nennt, einer Vergötterung des schwarzen Körpers, die Gates mit seiner Kunst feiern will. Was eine blackgefacte Shirley Temple mit der Feier des schwarzen Körpers zu tun hat, will sich jedoch auch nach dieser Erklärung nicht erschliessen, ja, sie mutet sogar zynisch an.

Und damit ist man bei der einzigen Schwierigkeit dieser hochpolitischen Ausstellung angelangt: Der Künstler ist schwarz, ich bin es nicht. Es gibt Exponate, die sich einem sofort erschliessen (das «Laufgebet»), solche, die man nur mit einer Erklärung des Künstlers versteht (wie der gekachelte Eingang zu den oberen Ausstellungsräumen – Gates’ Mutter hat immer im Bad gebetet) und solche, für die man sich schämt, sie nicht zu verstehen. Was ist schwarz sein? Wie fühlt es sich an?



Das werde ich auch nach dieser Ausstellung nicht wissen. Einerseits, weil ich weiss bin, andererseits, weil in meinem Land der «Blackness»-Diskurs nicht stattfindet und die historischen Bedingungen ganz andere sind. Das ist aber kein Argument – und zack sind wir wieder bei der Scham. Allein für dieses Gefühl muss man Gates dankbar sein. Sich in einem Schweizer Museum solche Gedanken machen zu dürfen ist ein Privileg, das man hierzulande in kaum einer Ausstellung hat.





Theaster Gates: Black Madonna, Kunstmuseum Basel, noch bis zum 21. Oktober.