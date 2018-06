Klar ist aber, dass in der Hämlismatt der Begriff «Bärner Rock» begründet und definiert wurde. Und die Span-Gründungsmitglieder Schöre Müller und Christoph Kohli gehören nach dem Tod von Polo Hofer und Hanery Amman zu den letzten aktiven Musikern dieser Gründergeneration. Seit nunmehr 46 Jahren unterwegs, ist Span die dienstälteste Band jener Zeit. Etwas wie eine frühere Hippieband, die durch und durch basisdemokratisch organisiert ist.

«Es ist die aufwendigste Art, Musik zu machen», sagt Müller heute, «es bedeutet Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen ohne Ende. Diese Reibung erzeugt aber auch Energie, die sich positiv auf die Musik auswirkt. Wir haben noch immer eine Lösung gefunden. In diesem Sinn ist es die einzige funktionierende Variante für Span.»

Sie seien ein Relikt aus einer anderen Zeit, so Müller weiter, aber die Werte hätten sich nicht verändert: Love and Peace – Frieden statt Krieg – Brothers and Sisters. Er sei stolz, dass er sich das bewahren konnte.

«Gute Musik muss eine Seele haben, muss leben und aus der Komfortzone ausbrechen. Musik ist eine Form von Kommunikation zwischen Menschen und soll die Befindlichkeit abbilden. Aus dieser Kommunikation, aus diesen Inhalten ergeben sich dann die Strukturen», sagt Schöre Müller. Heute, in der aktuellen Musik, sei es genau umgekehrt: Die Struktur kommt vor dem Inhalt und ist sehr straff gestrickt. «Sie behindert die Kommunikation und droht sie zu ersticken. Alles ist überstrukturiert.» Müller plädiert deshalb für eine Rückbesinnung auf die Inhalte und die inneren Werte der Musik.

Seit 13 Jahren ohne Drogen

Georges «Schöre» Müller ist in der Stadt Bern in einem bürgerlichen Umfeld mit sieben Geschwistern aufgewachsen. Sein Vater war Direktor der Brauerei Warteck in Bern und musikalisch äusserst talentiert. «Er war nie einverstanden mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, trotzdem hat er ihn ermöglicht und unterstützt. Ich glaube heute, dass ich das ausleben durfte, was ihm damals versagt blieb und wovon er heimlich träumte».

Hämlismatt liegt lang zurück. Heute lebt Müller mit seiner Frau Lou in einer 4-Zimmer-Wohnung in Biel und arbeitet Teilzeit bei einem IT-Dienstleister. «Ich habe kein erspartes Geld auf der Seite. Und wenn ich es habe, neige ich dazu, es auszugeben.» Seit 13 Jahren trinkt er keinen Alkohol und nimmt keine Drogen. «Ich habe nichts ausgelassen. Heute interessiert es mich nicht mehr, ich habs erlebt und zum guten Glück überlebt», sagt Müller. Geblieben ist die Liebe zur Musik. Tatsächlich ist er heute aktiver denn je (siehe Box links). «Ich bin einfach nur dankbar, sagt er, «wenn ich heute sterben müsste, könnte ich mit gutem Gewissen gehen».