Wie der Verlag "Der gesunde Menschenversand" am Donnerstag mitteilte, reist Pedro Lenz für die Buchtaufe des "ukrainischen Goalies" und die Vorstellung des Gedichtbands in das osteuropäische Land. Geplant sind etwa Präsentationen in den Städten Czernowitz, Kiev, Charkiv und Lemberg.

"Dr Goalie bin ig" hat sich in der Originalsprache bis heute über 35'000 Mal verkauft und ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Der Roman ist inzwischen unter anderem auf Hochdeutsch, Litauisch, Russisch, Englisch und Italienisch erschienen, 2014 verfilmt und im gleichen Jahr für die Bühne adaptiert worden. Am Konzert Theater Bern läuft die Goalie-Inszenierung aktuell in der siebten Spielsaison.