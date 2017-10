Dienste wie Dropbox und Google Drive, mit denen man seine Dateien in der Cloud abspeichern kann, sind zum festen Bestandteil unseres digitalen Alltags geworden. Das ist praktisch, billig und sicher. Man fragt sich: Gibt es überhaupt noch einen Grund, um Daten lokal statt auf externen Servern abzuspeichern? «Nein», sagt Aaron Levie, kippt seinen Stuhl auf die Hinterbeine und grinst.

Der 31-Jährige mit den erstaunlich grauen Haaren ist Gründer und CEO von Box, einer der wichtigsten CloudFirmen überhaupt. Das börsennotierte Unternehmen aus dem Silicon Valley hat derzeit einen Wert von 2,5 Milliarden Dollar und funktioniert ähnlich wie Dropbox, hat sich aber statt auf Privatkunden auf Firmen fokussiert.

Die Cloud wird smart

«Ich habe lange Zeit gedacht, dass wir dank der Cloud keine Festplatten mehr brauchen werden», sagt Levie. «Heute arbeitet man jedoch mit so grossen Datenmengen, dass sie irgendwo zwischengespeichert werden müssen, bevor sie in die Cloud hochgeladen werden. Dort würden sie schliesslich alle landen. Ausnahmslos.»

Die «Schweiz am Wochenende» traf den Amerikaner diese Woche anlässlich der zweitägigen Konferenz in San Francisco, welche die Firma Box für ihre Kunden organisierte.

Die Firma hat diese Gelegenheit genutzt um jene Neuerungen zu präsentieren, mit denen man künftig noch mehr Unternehmen in die Cloud locken will. Im Zentrum stand dabei die künstliche Intelligenz: Künftig werden auf Box nämlich alle Bilder automatisch analysiert, wodurch die eigene Bilddatenbank mit Stichworten durchsucht werden kann. Videos und Audioaufnahmen werden zudem komplett transkribiert.

So kann man beispielsweise in seiner Film-Sammlung nach einem einzelnen Stichwort suchen, welches irgendwann und irgendwo mal gefallen ist. Das sei eine Funktion, die ausserhalb der Cloud so nicht umsetzbar wäre, sagt Levie: «Technologisch könnte es möglich sein. Es wäre aber unglaublich ineffizient, extrem komplex und wirklich, wirklich teuer. In der Cloud aber können wir diese Funktion mit einem Klick für unsere 76 000 Firmen-Kunden aktivieren.»

Alles wird automatisch

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Cloud ist vielversprechend. Denn damit die digitalen neuronalen Netze ihre Macht auch tatsächlich entfalten können, brauchen sie genügend Daten und genügend Rechenleistung – in der digitalen Wolke finden sie beides. Fast alle grossen Cloud-Anbieter, darunter Amazon, Google, Microsoft und IBM, lancierten deshalb vor kurzem Angebote, bei denen künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Und auch Oracle, eine Traditionsfirma aus dem Silicon Valley, hat sich nur einige Tage vor Box ins Kongresszentrum von San Francisco eingemietet, dort eine Konferenz von gigantischem Ausmass, mit 60 000 Teilnehmern, organisiert und ihre neue automatisierte Datenbank angekündigt. Sie basiert ebenfalls auf künstlicher Intelligenz und kann sich bei Cyberangriffen selbstständig reparieren. Auch das funktioniert nur in der digitalen Wolke.

Oracle hat sich in den vergangenen Jahren komplett auf die Cloud fokussiert und bietet in diesem Bereich eine ganze Software-Suite an – «und zwar die beste auf dem Markt», betont CEO Mark Hurd im Gespräch. Er ist überzeugt, dass die Cloud einen derart zentralen Teil des digitalen Alltags einnehmen wird, dass lokale Rechner stark an Bedeutung verlieren: Bis 2025 werde gemäss Hurd die Anzahl der Datenzentren weltweit um 80 Prozent abnehmen, weil die meiste Software direkt in der Cloud betrieben wird und Firmendaten ausschliesslich dort gespeichert werden.

Mehr als nur Infrastruktur

In der Vergangenheit haben Firmen die Cloud genutzt, um auf ein agiles Computer-System zurückgreifen zu können und um nur für jene Rechenleistung zu bezahlen, die sie auch tatsächlich nutzen. Unterdessen lassen sich aber immer mehr Unternehmen für die digitalen Plattformen begeistern, weil sie dort eine unglaubliche Menge an neuen Anwendungen finden, welche ohne viel Aufwand in die eigene Software integriert werden können.

Die Wolke bietet unterdessen viel mehr als bloss Infrastruktur. Neue Technologien werden häufig zuerst von den Cloud-Anbietern auf den Markt gebracht, und Kunden können so auf innovative Funktionen zugreifen, ohne dass sie selber in Hardware oder Software investieren müssen. Zudem sind sich die meisten Experten einig, dass die eigenen Daten auf einer gut gesicherten Cloud besser vor Hacking-Angriffen geschützt sind, als wenn man sie lokal speichert. Das liegt schlicht am Aufwand, den die professionellen Anbieter für die Sicherheitsprüfung betreiben.

Die technologische Revolution schreitet seit Jahrzehnten rasant voran. Wer digital Schritt halten will, musste deshalb bis anhin seine elektronischen Geräte regelmässig aufrüsten: Privatkunden kauften dadurch alle paar Jahre einen neuen Computer, und Firmen bauten aufwendige Datenzentren, nur um sie kurz darauf erneut zu erweitern. Dank den digitalen Wolken muss man heute nicht mehr in einzelne Produkte investieren, sondern nur noch in die richtige Cloud. Dort findet man alles, was das Tech-Herz begehrt. Und kann gleichzeitig die Fragen der Sicherheit und der Infrastruktur mit gutem Gewissen anderen überlassen. Oder im Sinne von Reinhard Mey: In den Wolken wird die Freiheit bald grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, bleiben darunter verborgen.