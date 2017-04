Ab dem 23. Mai können Samsung-Nutzer in der Schweiz mit ihrem Smartphone bezahlen. Dann startet der Dienst Samsung Pay, der über ein Software-Update auf die Handys des koreanischen Herstellers aufgespielt wird. Fortan kann man seine Kreditkarte auf dem Handy hinterlegen.

Der Bezahldienst funktioniere genauso zuverlässig wie eine herkömmliche Kreditkarte und sei genauso sicher, sagt Arne Pache von Mastercard am Donnerstag an der Pressekonferenz von Samsung. Beim Zahlungsprozess werden keine Kartendetails ausgetauscht; diese bleiben auf dem Gerät sicher gespeichert. Abgewickelt wird die Zahlung über ein sogenanntes Token, ein Code, welcher nur vom Kartenaussteller der richtigen Karte zugeordnet werden kann. Einem Betrüger würde dieser Code nichts nutzen. Und selbst wenn was schief gehen sollte, ist der Kunde haftungsbefreit.

Anders als Apple will Samsung nicht an den Zahlungen mitverdienen. Die Koreaner verlangen für die Abwicklung der Geschäfte keine Gebühren.

UBS und Co. treten auf die Bremse

Mittlerweile lässt sich Samsung Pay in 23 Ländern nutzen – und zwar an den gleichen Terminals an denen man auch mit seiner Kreditkarte bezahlen kann. Im Normalfall funktioniert die Übertragung der Daten über NFC - jenes System also, das auch für kontaktlose Karten genutzt wird. Bei älteren Terminals kann aber auch auf das Magnetlesegerät ausgewichen werden. Samsung Pay funktioniert ab dem Galaxy S6, ältere Geräte werden nicht unterstützt.

"Die Schweiz ist schon längst bereit für diese Innovation", sagt Arne Pache von Mastercard. Die Schweizer seien mit modernen Smartphones ausgerüstet und in den Läden hätte sich das kontaktlose Bezahlen mit Kreditkarten etabliert. Ausgerechnet die Schweizer Banken bremsen jedoch diese Entwicklung.

Wie bereits ApplePay ist Samsung Pay nur für Nutzer verfügbar, die ihre Karte über die Kartenherausgeber BonusCard oder Cornèrcard beziehen. Andere Anbieter wie die UBS, Swisscard oder die Viseca machen nicht mit, weil sie ihre eigene Binnenlösung Twint nicht kannibalisieren wollen. Das bedeutet, dass die grosse Mehrheit der Schweizer Samsung-Nutzer die Bezahllösung nicht nutzen können, sofern sie nicht bereit sind, ihre Kreditkarte zu wechseln.