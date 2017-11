Nun ist Slikk zurück – und zwar mit einem «Realtalk-Track», wie noisey schreibt. Doch nicht nur der Stil hat sich verändert. Aus dem kleinen Jungen mit den Hamsterbäckchen ist ein zwei Meter grosser Mann mit einem Bizepsumfang von 46 Zentimetern (nach eigenen Angaben) geworden.

In seinem Track erklärt Hercules Beatz (so nennt er sich heute), wie ihm sein Internetfame von damals zwar 3000 Euro einbrachte, sein Leben sonst jedoch durcheinandergeriet. «Hab' viel Scheisse gebaut, wollte in Ruhe gelassen werden, hab' mein Äusseres verändert, sodass sie mich nicht mehr nerven», so Hercules Beatz in seinem Song: