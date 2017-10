Die Zeiten, als Google nur eine Suchmaschine war, sind längst vorbei: Der Dachkonzern Alphabet gehört heute zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, dominiert fast das komplette Internet, baut selbstfahrenden Autos und sucht unter anderem nach einem Mittel gegen den Tod.

Als ob das nicht schon genug wäre, hat sich Google jetzt auch noch zum Ziel gesetzt, den Hardware-Markt auf Konsumenten-Stufe zu erobern. Diesen hatte die Firma nämlich lange Zeit vernachlässigt – die ersten Google-Produkte, welche eine breite Masse ansprechen sollten, kamen erst im Oktober 2016 auf den Markt. Technologisch überzeugten diese zwar, kommerziell brachten sie aber nicht den gewünschten Erfolg.

Aufgeben kommt für eine Firma wie Google aber selbstverständlich nicht in Frage: Am Mittwoch hat das Unternehmen deshalb erneut zur Pressekonferenz eingeladen, um zu präsentieren, an was die Ingenieure während dem vergangenen Jahr gearbeitet hatten.

Obwohl Google dafür bereits Wochen im Voraus Werbung machte, fand die Veranstaltung bei der Bevölkerung relativ wenig Beachtung; kein Vergleich mit dem Hype um die traditionellen Apple-Präsentationen. Verdient hätte es Google aber allemal, denn die neue Produktreihe hat Potenzial. Und sie könnte dafür sorgen, dass die Firma bald auch ausserhalb des Web-Browsers omnipräsent wird.

Vor allem die gute Kamera überzeugt

Mit am meisten Spannung hat man das neue Smartphone „Pixel 2“ erwartet. Erst vor zwei Wochen wurde offiziell bekannt, dass Google für 1.1 Milliarden Dollar einen Teil des taiwanesischen Elektronikherstellers HTC gekauft hatte. Es ist ein Beweis dafür, dass der Konzern es wirklich ernst meint mit der Eroberung des Hardware-Markts. Das neue Smartphone ist eine solide Weiterentwicklung des ersten Google-Handys.

Beim „Pixel 2“ überzeugen vor allem die sehr gute Kamera und die „Active Edge“-Funktion, mit welcher das Handy durch das „Quetschen“ des Seitenrandes bedient werden kann. Viele Nutzer werden hingegen enttäuscht sein, dass Google ähnlich wie Apple die klassische Kopfhörerbuchse entfernt hat.

Bereits die erste Version des Pixel-Handys war technologisch ausgereift und hat sich unter anderem deshalb nicht verbreitet, weil Google konstante Engpässe bei der Lieferung der Geräte hatte. Will das Unternehmen dieses Mal mehr als nur ein paar Millionen Handys verkaufen, muss es solche Probleme in den Griff bekommen.

Denn technologisch kann das Smartphone mit der Konkurrenz von Apple und Samsung problemlos mithalten. Das „Pixel 2“ mit 5-Zoll-Bildschirm kommt in den USA bald für 649 Dollar auf den Markt, die XL-Version mit 6-Zoll-Bildschirm für 849 Dollar. Zur Verfügbarkeit in der Schweiz hat Google bisher noch keine Angaben gemacht.

Die Plattform der Zukunft

Momentan ist das Smartphone noch das wichtigste Gerät in unserem digitalen Leben. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass Google in diesem Bereich eigene Hardware lancieren will, obwohl die Firma mit dem Betriebssystem Android bereits einen Grossteil der Smartphones dominiert. Für viele Experten interessanter als die Entwicklungen im Handy-Markt sind aber jene im Bereich der digitalen Sprachassistenten. Dieser relativ neue Markt wird derzeit noch von Amazon dominiert und gilt als digitale Plattform der Zukunft.

Erst vergangene Woche lancierte der Online-Händler diverse neue Lautsprecherboxen, die sich mit der Stimme bedienen lassen und nicht nur Musik abspielen, sondern einen auch bei den verschiedensten Dingen im Alltag unterstützen können.

Das Google-Team, welches mit dem „Home“ bereits vor einem Jahr das intelligenteste Gerät auf den Markt brachte, musste also nachziehen: Am Mittwoch präsentierte die Firma deshalb zwei Produkte, mit denen eine breitere Zielgruppe angesprochen werden soll: Das „Google Home Mini“ ist nicht nur viel kleiner als das originale Gerät, sondern mit nur 49 Dollar auch um einiges billiger.

Das Gerät erinnert an den „Amazon Echo Dot“ und dürfte zu einer raschen Verbreitung der Technologie beitragen. Das neue „Google Home Max“ hingegen ist für 399 Dollar ein Luxusgerät und konkurriert vor allem mit dem angekündigten „HomePod“ von Apple.

Eine selbstdenkende Kamera

Ebenfalls hat Google am Mittwoch das „Pixelbook“ präsentiert – ein Laptop, der stark an das Macbook erinnert, aber faltbar ist und sich so problemlos in ein Tablet verwandeln lässt. Er wird in den USA für 999 Dollar auf den Markt kommen. Zudem zeigte Google die kabellosen Kopfhörer „Pixel Buds“ (159 Dollar), eine aktualisierte Version des Virtual-Reality-Headsets „Daydream“ (99 Dollar) und die Kamera „Clips“ (249 Dollar), welche dank künstlicher Intelligenz selbstständig merkt, wann sie ein Bild schiessen muss. Dieser Fotoapparat wird wohl bezüglich Datenschutz und Privatsphäre noch für einige Diskussionen sorgen – einen Erscheinungstermin wurde aber noch nicht bekannt gegeben.