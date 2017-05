«Damit ein Messneger erfolgreich sein kann, braucht er ein, zwei Features, welche die anderen nicht haben und die den Nutzern einen tatsächlichen Mehrwert bieten», sagt Berg. Dieser Vorsprung währt aber oft nicht lange; die grossen Player sind schnell im Kopieren. So erlangte der Schweizer Messenger Threema im Zuge der Snowden-Enthüllungen grosse Popularität, da die App alle Nachrichten verschlüsselte. Mittlerweile setzen aber auch Whatsapp und Co. auf End-zu-End-Verschlüsselung.

Mit Yoodle startete jüngst ein weiterer Schweizer Messenger. Die App soll nicht in erster Linie Freunde miteinander vernetzen, sondern Menschen, die sich geografisch nah sind. Der Nutzer sieht, wer sich in der Umgebung befindet, und kann mit diesen Menschen chatten. Er kann sich aber auch an die ganze Community wenden, indem er eine Nachricht oder ein Foto in der Timeline postet. So sollen die User sehen, was sich gerade jetzt um sie herum ereignet – etwa im Ausgang oder an einem Festival. «Wir bilden mit Profilen und Live-Posts digital ab, was in der Nähe läuft, und sorgen so für ein Gemeinschaftserlebnis, das keine andere App bietet», sagt Mitgründer Fabian Stutz.

Wie eine hippe, menschenleere Bar

Diesen Sonntag wollen die Entwickler am Pub Festival in der Eishalle Wetzikon erstmals mehr als 265 Menschen in einem Chat zusammenbringen. Das wären mehr Teilnehmer als in einem Gruppenchat auf Whatsapp möglich sind, weshalb die Yoodle-Macher von einem Weltrekordversuch sprechen.

Stutz sieht Yoodle aber nicht als Konkurrenz zu Whatsapp, sondern vielmehr als Ergänzung. Es geht also nicht darum, Nutzer von einer etablierten Plattform abzuwerben. Dennoch dürfte es für Yoodle nicht einfach werden. Denn die App lebt nun mal vom Inhalt ihrer Nutzer. Nur wenn genügend Leute auf der digitalen Plattform kommunizieren, bietet sie einen wirklichen Mehrwert. Derzeit erinnert Yoodle allerdings noch an eine hippe, aber menschenleere Bar. Dass sich das in Zukunft ändert, dafür arbeiten Stutz und seine Mitstreiter. Sie wissen aber auch: «Letztlich braucht es auch ein bisschen Glück, denn die Eigendynamiken von sozialen Plattformen, sind unberechenbar.»