Keine Frage, mit dem Galaxy S8 und dem grösseren Galaxy S8+ hat Samsung gegenüber dem Erzrivalen Apple vorgelegt. Wenn sich die Gerüchte bestätigen, wird der Vorsprung auch eine Weile halten: Denn das neue iPhone soll erst gegen Ende des Jahres erscheinen. Das Samsung-Handy, das ab Samstag in der Schweiz offiziell auf den Markt kommt, sieht nicht nur extravagant aus, sondern überzeugt auch mit seiner erstklassigen technischen Ausstattung. Nach zwei Wochen Nutzung zeigen sich allerdings auch ein paar «Aber».

Design

Schön: Das elegante Glasgehäuse ist etwas in die Länge gezogen und wirkt dadurch sehr schlank. Ein Blickfang ist der an beiden Seiten abgerundete Bildschirm. Diese vor zwei Jahren behutsam eingeführte neue Formgebung hat Samsung stetig weiterentwickelt und nun als optisches Markenzeichen etabliert. Ein Samsunghandy erkennt man von Weitem.

Aber: Die Glasfläche auf der Rückseite zieht schmierige Fingerabdrücke an. Dagegen hat auch Samsung keine Rezeptur gefunden.

Bildschirm

Riesig: Es ist das Highlight des Handys: Die Vorderseite besteht fast nur aus Bildschirm. Lediglich ein kleiner Rand oben und unten ist geblieben, der Rest ist alles scharfes, kontrastreiches Display. Das sieht nicht nur grossartig aus; die Fläche wird so auch optimal genutzt. Das S8+ hat ein 6,2-Zoll-Bildschirm, das Gehäuse ist aber kleiner als jenes des iPhone 7 Plus, dessen Bildschirm lediglich 5,5 Zoll misst. Das ist beeindruckend.

Aber: Bisher unterstützen die wenigsten Apps das langgezogene, ungewohnte Bildschirmformat von 18,5:9. Allzu oft bleibt unten und oben ein schwarzer Balken stehen. Ist das einmal nicht der Fall, wie etwa bei Youtube, begeistert das Display umso mehr.

Entsperren

Raffiniert: Weil das Display so viel Platz einnimmt, hat Samsung den physischen Home-Button auf die Rückseite versetzt. Die neue, ungewohnte Lage führt dazu, dass man mit dem Zeigefinger öfter danebendrückt. Am besten, man nutzt ihn gar nicht mehr. Denn das neue Handy entsperrt sich automatisch, wenn es sein Besitzer in die Hand nimmt und seinen Blick darauf fokussiert. Möglich wird dies dank Iris-Scanner und einer Software zur Gesichtserkennung. Die beiden Methoden lassen sich nicht gleichzeitig nutzen. In unserem Test hat die Gesichtserkennung zuverlässiger funktioniert.

Aber: Allerdings hat auch diese seine Tücken. Und zwar bei Dunkelheit. Trägt der Nutzer eine Sonnenbrille, erkennt ihn das Gerät gar nicht mehr.

Kamera

Gut: Die grösste Stärker der Kamera ist ihre Geschwindigkeit. Zweimal auf den Einschaltknopf drücken und die Umgebung erscheint sofort auf dem Display. Auslöser und Autofokus sind ebenfalls blitzschnell, sodass Schnappschüsse zu detailreichen Fotos werden. Und wer mehr Finetuning mag, stellt die einzelnen Parameter im übersichtlichen Profimodus selber ein. Verglichen mit dem letztjährigen Modell hat Samsung die Frontkamera merklich verbessert. Das macht Sinn: Denn im Selfie-Zeitalter ist diese für viele ja längst zur Kamera erster Wahl geworden.

Aber: Es ist zwar eine sehr zuverlässige, aber auch eine etwas langweilige Kamera. Andere Hersteller verbauen längst zwei Linsen. Mit solchen Dual-Kameras lässt sich besser zoomen und mit dem Tiefeneffekt spielen.

Das Galaxy S8 gibt es ab 799 Franken und S8+ ab 899 Franken.