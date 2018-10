Vielleicht hat ein Schicksalsschlag das spätere Leben beeinflusst: Als Zehnjähriger verliert James Allison seine Mutter wegen Krebs. Die Erfahrung hätte einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen, sagte der heute 70-Jährige. Später erforscht der Immunologe die Rolle der Körperabwehr bei Krebs. Er entdeckt, dass ein Molekül das Immunsystems bremst. «Und so hatte ich eine einfache Idee: Nun, lasst uns einfach die Bremsen deaktivieren und sehen, was passiert», sagte er in einem Interview. Der Immunologe begann seine wissenschaftliche Karriere in seiner Heimat Texas. Heute forscht er am MD Anderson Cancer Center in Houston. Trotz dem akademischen Erfolg pflegt Allison etliche Hobbys: Er gilt als lebhafter Kollege und segelt zur Entspannung. Zudem spielt er Mundharmonika in zwei Blues-Bands. Allison erkrankte selbst an Haut-, Blasen- und Prostatakrebs. Die Immuntherapie musste er nicht in Anspruch nehmen. «Wenn man es früh diagnostiziert, ist eine Operation immer noch das Beste», sagte er. Die Tumore konnten entfernt werden. (sda)