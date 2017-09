Das letzte Lebenszeichen der Raumsonde Cassini wird die Erde Freitag Nachmittag um 13.54 Uhr erreichen. Die Sonde selber verglüht 83 Minuten früher in der Atmosphäre Saturns — so lange benötigen die Signale, um mit Lichtgeschwindigkeit zur Erde zu gelangen. Es ist das geplante Ende einer grossen Mission.

Zwanzig Jahre lang raste die Sonde im Auftrag der Raumfahrtbehörden der Vereinigten Staaten (Nasa), Europas (Esa) und Italiens (Asi) durchs All und belieferte die Erde mit Hunderten Gigabytes an Bildern und sonstigen Daten von Saturn und dessen Monden. Bis sich die Nasa entschied, Cassini auf Saturn stürzen zu lassen — ein finales Manöver im Namen der Wissenschaft. Mit den letzten Treibstoffresten steuerte die Sonde nochmals in die Nähe Titans, des grössten Saturnmondes, den wir dank Cassini inzwischen recht gut kennen. Die Anziehungskraft des Mondes reichte, um die Flugbahn der Raumsonde so weit abzulenken, dass sie auf spiralförmigen Kurs in Richtung Saturn geriet.

Bis zum letzten Moment soll die Cassini-Sonde von ihren Beobachtungen berichten. Besonders ganz am Ende beim Eintritt in die Atmosphäre — eine, vielleicht zwei Minuten lang werde die Sonde dann ihre Antenne noch in Richtung Erde ausgerichtet halten können, schätzen die Nasa-Wissenschafter. In dieser Zeit soll sie Messungen der Temperaturen, des Magnetfelds und insbesondere die Daten eines Spektrometers, aus denen die Physiker auf die Zusammensetzung der Saturnatmosphäre schliessen wollen, zur Erde übermitteln. Dann verliert die Sonde den Kontakt zur Erde, beginnt wild herumzuschleudern, zerbricht und verglüht wie ein Meteorit.