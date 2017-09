Die Graduiertenschule auf Roosevelt Island im East River zwischen den Stadtteilen Manhattan und Queens sei ein "mutiger Schritt in die Technik-Arena", sagte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch bei der feierlichen Auftaktveranstaltung.

Die Bauweise sei perfekt auf das Lernen zugeschnitten, sagte der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, der das Projekt mit angestossen hatte. So seien fast alle Wände durchsichtig, auf vielen davon könnten Ideen oder Projekte notiert werden. "Ausserdem ist es vielleicht die einzige Universität der Welt ohne abgeschlossene Einzelbüros für Professoren."

Die Cornell Universität sitzt eigentlich in der Stadt Ithaca im Norden des Bundesstaates New York. Die Graduiertenschule für Ingenieurwissenschaften war 2012 in der Millionenmetropole gegründet worden, um sich gegenüber dem Silicon Valley an der Westküste besser behaupten zu können.

Bis der Campus auf Roosevelt Island, der mehr als 200 Millionen Dollar gekostet hat, fertig war, waren Studenten und Lehrkräfte in den Räumen von Google in Manhattan untergebracht.