Elektrische Lamellenstoren trotz Fahrtwind – mit Konsequenzen

Weil ein europäischer Einheitszug nicht möglich war, bauten die SBB – im Päckli mit den Holländern – halt einen eigenen: den RAe TEE II, die wahre Legende. Fans geraten hier ins Schwärmen und brächen nicht mehr ab bis zur letzten Zeile dieser Seite.

Kultstatus hat allein schon dieses Wort: Vierstrom-Triebzug! Nur die Ingenieure verstanden, wie das funktionierte. Dennoch mussten es schon Primarschüler in den Sechzigern pauken. Der Begriff Vierstrom ging in den Volksstolz über wie die «Landi-Loki» oder das «Chileli vo Wasse». Vierstrom bedeutete, volks-ideologisch übersetzt: Egal, was uns das Chaoten-Ausland an kurioser Frequenz oder Spannung in den Weg legt, wir schalten einfach den Hebel um und fahren zuverlässig weiter. Das ist gute alte Neutralitäts-Politik auf Stufe Stromaggregat: Wir passen uns allem an und kutschieren überall nach bewährter Fasson weiter.

Aber etwas bis dahin Unschweizerisches kam hinzu: Design, Eleganz, Ästhetik – heisst: Man kümmerte sich auch mal ums Äussere. Ein Architekt wurde beigezogen, um den Zug zu formen. Innen wurde es edel. Erstaunliche Geschmackssicherheit kam zum Tragen, trotz futuristischer Anleihen. Reisen war nicht länger Transport, sondern fortan auch Komfort. 126 Sitzplätze, die der TEE-Zug aufwies, quetscht man heute schon in einen 2.-Klasse-Doppelstockwagen. Nicht aber das Doppelglas bei den Fenstern, nötig geworden wegen elektrischer Lamellenstoren, die im Zugwind sonst fortgeblasen worden wären. Und schon gar nicht getrennte WCs für Mann und Frau.

Mary Long rauchen und Marie klarmachen, die Sekretärin

Die TEE-Zug-Epoche in der Schweiz erfuhr eine ganze Reihe von Bedeutungen oder Konnotationen, so nachhaltig, dass jene Ära heute noch in der helvetischen DNA steckt, obwohl sich die Welt seither gründlich verändert hat.

Erstmals offensichtlich für alle Augen, setzte die Schweiz ab den frühen Sechzigerjahren mit dem TEE aufs Segment der Protzer, Bluffer und Blender, inzwischen eine überall grassierende Seuche. Von der Lido-Bar in Lugano über die Alpen-Therme bis hinunter zur ehemaligen Dorfbeiz, die heute für dreissig Stutz den Salat als kalten Suppen-Sip serviert. Entsprechend international austauschbar sind die geschützten Luxuszonen alle geworden.

Im TEE indes war es letztmals noch möglich, vor den Fenstern eine Bergwelt zu erfahren, wie von Ferdinand Hodler gemalt, drin wie 007 einen Martini zu schlürfen, Mary Long zu rauchen und Marie klarzumachen, die Sekretärin für einen gemeinsamen Besuch in der Mailänder Scala spät nachts.Noch war das alles homogen, rollte spursicher noch auf einem einzigen Gleis: kompetitive Schweizer Ingenieurskunst, diskrete Finanzdeals, bürgerlich renommierte Künstler und an der Wand Niklaus von Flüe oder Winkelried.

Als der TEE gegen Ende – 1988/89 – zur «Grauen Maus» verkam, und den neuen Euro-Citys Zweitklass-Waggons angehängt wurden, stellten sich auch gesellschaftlich die Weichen zum vulgären Wirrwarr der Gegenwart. Es ist nicht ohne Pointe, dass jene Epoche, die viele Konservative hierzulande als letzte wirklich schweizerische, als wirklich gute Ära ansehen (1960–1967 zirka) durch eine Initiative des neuen Europas zustande kam.

Die Queen und Alfred Hitchcock, verteilt auf vier Sitze

War das Befinden aber tatsächlich so im RAe TEE II, wie wir das skizziert haben? Wie in der amerikanischen TV-Serie «Mad Men», als Kulisse nicht New York, aber dafür dreimal das «Chileli vo Wasse» vor Augen? Oder sass da nach wie vor Buchhalter Nötzli? An Geschäftsleute, Prominente und andere Habliche richtete sich das Angebot. Normalo-SBB-Benützer konnten sich am Doppelglas aussen die Nase plattdrücken. Der letzte Staatsgast im TEE war die Queen gewesen. Alfred Hitchcock, der nie flog, nur die Bahn benützte, reservierte jeweils vier Sitze, um es bequemer noch als bequem zu haben.

In Olten, an der Buchvernissage, sagte jemand, der die Ära erlebt hatte: «Heute wären viele, die damals flogen, froh, sie hätten wie ich den TEE genommen.» Für Legenden eignet sich der TEE offenbar einfach besser.