Melanie Nyfeler, Sprecherin der Universität Zürich, sagt auf Anfrage, ETH und Uni würden die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit anerkennen. Aber: «Die beiden Hochschulen haben Bedenken, dass die Demonstration und die Scientifica zur gleichen Zeit am gleichen Ort stattfinden, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben.» Es würden viele Familien mit Kindern erwartet. Diese sollen sich «unbeschwert» mit Wissenschaft beschäftigen können. Die Veranstalter treffen Vorkehrungen: Private Sicherheitsdienste sollen dafür sorgen, dass die Veranstaltungen der Uni und der ETH nicht gestört werden.

Die Tierschützer wären bereit gewesen, den Protest an einem anderen Datum durchzuführen. Bei der Terminwahl hätten sie nicht einmal gewusst, dass dann die Wissenschaftstage stattfinden, beteuern sie. Am Alternativtermin wäre der Demonstrationszug jedoch einer anderen Veranstaltung in der Stadt in die Quere gekommen. Deshalb wählte die Polizei das Datum von diesem Wochenende und verursachte somit die Kollision der beiden Anlässe. Die Veranstalter hätten schon mehrere Demonstrationen durchgeführt, bei denen es zu keinen Problemen gekommen sei, heisst es beim Sicherheitsdepartement. Die Polizei werde stets präsent sein und falls nötig konsequent einschreiten.

Tierschutzverein pro Demonstranten

Das Affentheater in Zürich zeigt: Die Tierschützer sorgen für Verunsicherung. Dies liegt auch an der Unübersichtlichkeit der Szene. Sie ist zersplittert und reicht vom Tierschutzverein, der eine Schildkrötenauffangstation betreibt, bis zu radikalen Aktivisten. Die Schildkrötenpfleger werden am Samstag nicht zu sehen sein. Der Dachverband der Tierschutzvereine STS stellt sich auf Anfrage allerdings «ganz klar hinter die Forderungen der Demonstranten». Selber gehe man aber eher nicht mit Plakaten auf die Strasse.

Die Tierversuchs-Gegner des LSCV sind radikal. Vizepräsident Benjamin Frei mag nicht zwischen Mensch und Tier unterscheiden: «Menschen sind Säugetiere. Wir fordern für alle Tiere die gleichen Rechte.» Zerstritten hat sich der LSCV mit dem ebenfalls radikalen Verein gegen Tierfabriken (VgT). Die Organisationen bekämpfen sich bis vor Gericht. Kürzlich wurde Frei in erster Instanz verurteilt, weil er auf Facebook einen Beitrag mit einem «Like» unterstützte, der den VgT-Präsidenten Erwin Kessler mit «brauner Scheisse» in Verbindung gebracht hatte. Dabei ist es gar nicht so lange her, da sah man Mitglieder der beiden Organisationen auf den gleichen Demonstrationen. In den letzten Jahren wurde der VgT zunehmend isoliert.

Nächster Protest in Basel geplant

Zum Verhängnis wurde Erwin Kessler seine Kritik am Schächten, die er mit dem Fingerspitzengefühl eines Boxers vorbringt. Dass Kessler früher einmal Mitglied bei der Nationalen Aktion war, dient seinen Kritikern als Beweis für eine rechte Gesinnung. Heute sei er ausserhalb des Tierschutzes nicht mehr politisch aktiv, sagt Kessler auf Anfrage. Er führt die Anfeindungen durch Organisationen wie den LSCV auf den wachsenden Einfluss von linksradikalen Tierschützern zurück.

Tatsächlich sind in den letzten Jahren Gruppierungen entstanden, welche ihre Kritik an Massentierhaltung mit einer Kritik am Kapitalismus verbinden und sich auch antirassistisch betätigen. An Demonstrationen schwenken sie grüne Flaggen mit der Aufschrift «Antispeziesistische Aktion», die sich an den Fahnen der Antifaschistischen Aktion anlehnen. Sie setzen sich dafür ein, dass nicht mehr zwischen den Spezies Mensch und Tier unterschieden und Letztere diskriminiert werde.

Egal wie die Wissenschaftstage am Samstag verlaufen, die Tierrechtler planen bereits den nächsten Protest. Am 18. November wollen sie in Basel gegen die Fachmesse für Fleischwirtschaft und Lebensmittelproduktion demonstrieren. Die Veranstalter erfuhren erst durch die Anfrage dieser Zeitung von den Plänen. Im Unterschied zu ETH und Uni bleiben sie gelassen. «Wir gehen davon aus, dass die Demo friedlich verläuft. Die Meinungsäusserungsfreiheit respektieren wir selbstverständlich», heisst es beim Fleisch-Fachverband.

Die ETH wurde in der Vergangenheit dafür gerügt, Grundrechte auf ihrem Campus einzuschränken. Sie hatte eine Flugblatt-Aktion des VgT nur vor dem Haupteingang bewilligt, nicht aber zusätzlich vor einem weiteren Eingang. Im Oktober 2016 hiess das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde des VgT gut. Die Hochschule habe die Meinungs- und Versammlungsfreiheit verletzt.