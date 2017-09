Jetzt wollen sie es noch einmal miteinander versuchen. Die beiden Solo-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt wollen wieder zu Brangelina verschmelzen – so tönt es jedenfalls aus Hollywood. Schon vor zwei Monaten sollen sich die beiden getroffen haben. Im Haus eines gemeinsamen Freundes, auf neutralem Boden also. Und sie sollen sich zum ersten Mal so richtig ausgesprochen haben. Nach zehn Monaten Funkstille. Vielleicht war die abrupte Trennung am Ende also doch nur eine Pause. Vielleicht klappt es ja wieder.