Wurde Jacques Dubochet trotz seiner Einschränkung zum überragenden Forscher, oder war sie es möglicherweise sogar, die ihn dazu antrieb, weil er seine Legasthenie unbedingt kompensieren wollte?

Darüber können Psychologen und Historiker nur spekulieren. Doch was auffällt: In der Geschichte der Genies gibt es ziemlich viele, die zwar in ihrem Fachgebiet alle übertreffen, doch dafür in anderen Bereichen ebenso überragende Mängel haben; und oft wird ihr Leben sogar durch Krankheiten bestimmt.