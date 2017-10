Eltern sollen ihre Kinder im Griff haben. Geht aber nicht immer – wenn es zum Beispiel um das kleine Geschäft geht. In der spanischen Alhambra zu Granada warten wir seit einer halben Stunde in brütender Hitze auf Einlass in die historischen Gemächer: eineinhalbjähriger Enkel, Mutter, Grosi und Opi. Endlich gehts rein und just in dem Moment füllt sich Enkels Windel. Natürlich gibts in den heiligen Hallen kein WC. Dafür steht da ein alter Stuhl, auf den Opi sich setzt, Enkel auf den Schoss – und mitten im Touristenstrom wird geputzt, schwitzend natürlich, aber ganz fokussiert aufs Geschäft. Martin Moser