In Amerika mit Schafen experimentiert

In Amerika erhielten er und seine Frau Claudia (heute Chefärztin für Plastische Chirurgie am Kantonsspital Aarau) die Möglichkeit, mit Schafen zu experimentieren, um herauszufinden: Ist das Rückenmark, das bei Spina bifida freigelegt ist, ohnehin schwer geschädigt? Oder entsteht die Schädigung vor allem, weil das ungeschützte Rückenmark in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft durch Reibung am Uterus leidet und weil das Fruchtwasser je länger, je toxischer wirkt?

In San Francisco waren Schafe als Experimentiermodelle damals etabliert. «Forschen war in den USA deutlich einfacher als in der Schweiz», sagt Meuli am Tag nach der Buchvernissage am Telefon. Gerade fährt er an eine Konferenz nach Chur – seine Heimat.

Seine Studie bestätigte nach drei Jahren die Vermutung: Wurden Lamm-Föten schon im Uterus operiert und der Rücken geschlossen, hatten sie bei Geburt viel weniger Behinderungen und konnten meist sogar herumspringen.

39 Jahre alt war Meuli, als er in die Schweiz zurückreiste. Seine Chefs in Amerika wurden ans Kinderspital Philadelphia berufen, wo eine achtjährige Folge-Studie begann. Die Operation wurde an menschlichen Föten getestet. 2010 war es offensichtlich: Die Spina-bifida-Kinder profitieren meistens von der vorgeburtlichen Operation. Meuli erhielt alle Hilfe und das Wissen seiner Kollegen in Philadelphia und konnte endlich in der Schweiz loslegen.

Er geht heute davon aus, dass rund ein Viertel der operierten Kinder nach der Geburt weder einen Wasserkopf haben noch inkontinent sind und dass sie gehen können (wenn auch oft mit Hilfsschienen). Ein weiterer Viertel hat eine der drei Behinderungen, ein Viertel hat zwei und das letzte Viertel profitiert wenig von der Operation.

«Man darf die Operation nicht in den Himmel loben», sagt Meuli selbstkritisch, «da gehört sie nicht hin. Andererseits ist gesichert, dass sie teilweise verhindern kann, dass Kinder ihr Leben im Rollstuhl verbringen.»