Herr Nägele, wie sind Sie zum Schnaps gekommen?

Arthur Nägele*: Gute Frage. Eigentlich ist mein Vater schuld. Er war einer der ersten Obstbauern in Vorarlberg, eine Brennerei zu haben, war damals üblich. Mein Papa nahm mich immer mit zum Schnapsbrennen. Wenn die Fässer leer waren, war ich klein genug, um die Fässer von innen mit der Bürste zu putzen.

Wie wurden Sie dann Spirituosen-Expert?

Wie man destilliert, habe ich von meinem Vater gelernt. Ich habe eine Ausbildung in der Gastronomie gemacht und in Hotels gearbeitet. Mein Vater ist gestorben, als ich 13 Jahre alt war. Die Fässer waren voller Maische. Meine Mutter fragte, was wir tun sollten. Ich meinte: «Brennen natürlich. Ich habe ja zugeschaut, wie es geht.» Damals habe ich meine Liebe dafür entdeckt und mich an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Sensorik weitergebildet.

Nun bieten Sie als Erster und Einziger in der Schweiz einen Lehrgang zum Spirituosen-Sommelier an. Was macht der?

Er kennt sich sehr gut aus mit Spirituosen, mit Herkunft, Produktion und Charakteristik. Es geht auch um die Genuss-Kombination. Er weiss, wie man den Schnaps zum Essen kombiniert.

Brauchen wir das?

Spirituosen sind immer mehr Thema. Kennt sich ein Gast mit Schnaps aus, ist der Barkeeper ein armer Mensch. In diesem Bereich hat die Gastronomie viel aufzuholen.

Aber für alles einen Sommelier?

Man kann sich auch fragen, braucht es einen Käse-Sommelier, einen Fleisch-Sommelier? Der Begriff Sommelier bedeutet: Einer, der sich mit Produkten auskennt und diese wohlwissentlich zu kombinieren weiss.

Was halten eigentlich Wein-Sommeliers von Ihnen?

Die schauen uns schon schräg an. Einer sagte mal: «Ihr seid ja gar keine richtigen Sommeliers.» Meine Antwort: «Das mag sein. Aber wenn ihr euch bei Spirituosen kenntlich zeigen würdet, müsste es uns nicht geben.» Sie haben oft dieses elitäre Denken. Was grundsätzlich okay ist, aber dann müssten sie sich auch bei Spirituosen auskennen.