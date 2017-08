Von Herbst 1979 bis zu ihrer Hochzeit mit Prinz Charles am 29. Juli 1981 arbeitete Diana als Erzieherin im Young-England-Kindergarten im Londoner Stadtteil Pimlico. 3500 Menschen nahmen an der Hochzeits-Zeremonie in der Kathedrale St. Paul’s damals teil. Zwei Millionen Schaulustige säumten die Strassen, 4000 Polizisten waren im Einsatz und die Fernsehübertragung erreichte weit mehr als 700 Millionen Zuschauer und damit Rekordeinschaltquoten.

Dank dem englischen Thronfolger reiste die Princess of Wales nach ihrer Hochzeit erneut mehrmals in die Schweiz: Erstmals im Winter 1986 genoss das Paar sonnige Tage in den Bündner Bergen. Die Skihänge des Gotschna- und Parsenn-Gebiets von Klosters und Davos hatten es der begeisterten Schneesportlerin Lady Diana besonders angetan. Die Blaublüter aus England wohnten jedoch jeweils nicht in einem Hotel, sondern in einer Privatvilla auf dem Wolfgang zwischen den beiden Dörfern. Mit dabei waren stets Bedienstete und Bodyguards. Und auch nach der Scheidung von Charles vom 28. August 1996 reiste die Prinzessin der Herzen angeblich noch zweimal ungeachtet der Öffentlichkeit in die Schweiz: Dies mit ihrem neuen Freund Dodi al Fayed (†42), der in Gstaad BE ein Chalet besass. Prinz Charles machte mit seinen Söhnen weiterhin in Klosters Ferien und wohnte fortan im 4-Sterne-Hotel Walserhof.