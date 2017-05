Das Buch werde ein Bestseller. Grosse Töne ist man sich vom Ex-Bachelor Vujo Gavric ja gewohnt.

Dem «Blick» verrät Vujo, dass er gemeinsam mit einem Freund «an seinen Memoiren» werkelt. Im Mittelpunkt: Vujo himself. Und um ihn herum all seine Liebschaften. Dabei machen gleich mehrere Sachen stutzig. Zuallererst der Begriff «Memoiren», übersetzt Lebenserinnerungen. Eine Definition lautet «bei den Erinnerungen liegt die Gewichtung oft auf den herausragenden, für eine breite Öffentlichkeit interessanten Ereignissen».

Man fragt sich also, inwiefern Vujos Affären für die Öffentlichkeit relevant sind. Weiter heisst es in der Definition «der Autor wirft einen erweiterten Blick auf alle daran beteiligten Personen». Das sind bei Vujo die Frauen. Sie werden gemäss Vujo die Hauptrolle spielen. Er habe in Sachen Frauen mit 31 Jahren schon so viel erlebt wie andere im ganzen Leben. Das mag kaum einer bezweifeln.

Fraglich ist, ob man in diesem Alter schon eine Autobiografie schreiben kann – oder besser: sollte. Dass Vujo gerne selbst Hand anlegt, ist allbekannt. Aber dass er den Stift in die Hand nimmt und über all das schreibt – und dann noch in «extended version»? Der Vorteil: Bei einer Autobiografie steht dem Schreiberling beim Ins-richtige-Licht-Rücken seines Ichs fast nichts im Weg.

Müssen sich nicht ein paar Jahre im Gesicht abzeichnen, bevor man die Lebensgeschichte niederschreibt? Erfahrung. Vergleiche. Distanz. Reflexion. Retroperspektive. Ist die Geschichte eines Menschen nicht erst vollständig, wenn sie von A bis Z reicht, wenn sie rund ist? Auch Goethe, der sich mit der Autobiografie eines Renaissancekünstlers beschäftigte, war wohl der Meinung, dass man ohne das Ganze einzelne Teile nicht verstehen kann. In einem Brief an einen Freund fragte er: Was ist das menschliche Leben im Auszuge? (siehe Text rechts).

Erstes Leben abschliessen

Das fragt man sich auch beim im April erschienenen Buch des Kunstturners Lucas Fischer. In «Tigerherz», geschrieben von der Journalistin Katrin Sutter inklusive Passagen von Fischer selbst, geht es um seine Vergangenheit als Profiturner, seine Epilepsie und seinen Rücktritt. Fischer hat mit 26 Jahren eine Biografie geschrieben.