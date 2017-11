Mein Ziel ist das Tswalu-Game-Reserve, das in der Kalahari-Wüste in Südafrika liegt. Bei der Ankunft am Nachmittag ist es kalt, keine zehn Grad. Nun ist es ja nicht aussergewöhnlich, dass es in der Wüste kalt sein kann, aber in der Nacht und nicht am Tag! Eine Kaltfront aus der Antarktis ist dafür verantwortlich. Dick eingemummt gehe ich gleich auf eine Pirschfahrt. Im hohen Gras sind die Tiere schwierig auszumachen, doch plötzlich ruft der Fahrer enthusiastisch: «Aardvark». Ein Erdferkel um diese Tageszeit? Normalerweise kommen diese eigenartigen Tiere nur in der Nacht aus ihren Erdhöhlen, weil es ihnen am Tag zu warm ist. Sie suchen dann auf ihren Streifzügen hauptsächlich nach Ameisen und Termiten. Rasch springe ich vom Land Rover und mache mich mit dem Guide auf, das Tier zu suchen. Kein einfaches Unterfangen, denn die Erdferkel sind schnell und sehr scheu. Eine gute Taktik, viel Fitness und auch etwas Glück verhelfen mir zu diesem einzigartigen Bild.

Herzrasen in der frostigen Tundra