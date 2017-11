Frau Benneckenstein, im Hintergrund hört man Ihr Baby quietschen. Haben Sie ihm auch einen so germanischen Namen gegeben wie Ihr Vater Ihnen?

Heidi Benneckenstein (lacht): Nein, ganz gewiss nicht! Ich mochte den «Germanen»-Namen Heidrun nie sonderlich. Zum Glück lässt sich Heidrun gut zu Heidi abkürzen. Für unseren Sohn wollten wir einen schönen internationalen Namen.

Ihr Vater, Helge Redeker, ist ein bekannter und bekennender Neonazi. Sie haben den Kontakt zu Ihrer Familie gekappt. Leiden Sie darunter?

Nein, ich leide nicht darunter. Es musste sein. Am Anfang tat es weh. Zum Glück habe ich aber zu meiner kleinen Schwester noch ein gutes Verhältnis. Der Bruch ist ja nicht einfach so passiert, sondern ich habe mich vor rund fünf Jahren sehr bewusst gegen den Rechtsradikalismus entschieden. Mein Mann – auch ein Aussteiger aus der rechten Szene – und ich haben zum Glück ganz wunderbare Freunde, die sind unser Familienersatz.

Was war der Auslöser dafür, sich von Ihrem Neonazi-Leben loszusagen?

Ach, so ein wirkliches Schlüsselerlebnis gabs nicht, das kam stückchenweise. Oder doch: Vielleicht war meine erste Schwangerschaft samt Fehlgeburt mit 17 Jahren entscheidend. Da habe ich zum ersten Mal etwas wie Verantwortung gespürt und angefangen, mich zu fragen, was wichtig und richtig ist und was wir einem Kind mitgeben möchten. Dass das nicht die braune Denkart sein sollte, die ich eingetrichtert bekommen habe, ist mir ab da nach und nach klar geworden.

Wie muss man sich eine Nazi-Kindheit im 21. Jahrhundert vorstellen?

Mein Vater hat uns sehr autoritär erzogen. Auch mit Schlägen. Es wurde getan, was er gesagt hat. Keine Diskussion. Wir durften nichts Amerikanisches haben. Amerikaner, das waren die «Besatzer». Keine englischen Ausdrücke benutzen. Ein Handy hiess «Funki». Wir durften keine «amerikanischen» T-Shirts mit Aufdruck haben, keine Jeans, keine Barbies, keine amerikanischen Bücher, keine amerikanische oder «jüdische» Musik.

Und was stattdessen?

Dirndl. Zöpfe. Volkslieder. Bücher wie «Baska und ihre Männer». Baska war eine Wolfshündin, die von der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront eingesetzt wurde und dafür als einziges Tier mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde. Und dann sah es bei uns daheim anders aus als bei anderen Kindern. Es wurde auch anders gefeiert.

Was war denn anders? Hatten Sie etwa die Reichsflagge im Wohnzimmer?

Nein, das nicht, aber wir hatten in altdeutscher Schrift gestickte Sprüche und Runen an der Wand. Wir haben statt Weihnachten ein Julfest gefeiert und haben Plätzchen in Form von Runen gebacken. Statt Ostern haben wir ein Fest für die germanische Frühlingsgöttin Ostara gefeiert. Und als ich einmal in einem Krippenspiel einen Engel spielen sollte, hat mein Vater wutschnaubend den Kindergarten angerufen und gesagt, das sei eine Unverschämtheit, wir seien konfessionslos. Was war ich enttäuscht.

Haben die Freundinnen, die Sie mit nach Hause gebracht haben, nicht gestutzt?

Ich habe selten Freundinnen mitgebracht. Irgendwie wusste ich, dass wir ein ungutes Geheimnis hatten. Obwohl mein Vater ein nicht schlecht verdienender Beamter war und angesehen bei uns im Dorf – trotz offen rassistischer Witze –, habe ich mich abseits gehalten. Einmal, da war ich sieben oder acht Jahre alt, habe ich ein thailändisches Mädchen aus meiner Klasse an die Hand genommen. Das hat meine grosse Schwester gesehen und meinem Vater gepetzt. Daraufhin wurde ich von der ganzen Familie geschnitten und nicht mehr berührt. Das sei einfach zu eklig, dass ich so eine Ausländerin angefasst hätte ...

Ihre rechte Erziehung haben später entsprechende Jugendverbände weitergeführt. Etwa die – inzwischen verbotene – HDJ, die «Heimattreue Deutsche Jugend».

Ja, die Jugendgruppen haben uns geformt und geschult. Wir haben dort auch den Geburtstag von Adolf Hitler und Rudolf Hess gefeiert. Und dann gab es noch Ferienlager. Nach aussen haben die wie harmlose Pfadfinderlager gewirkt. Waren sie aber nicht. Wecken mit einer Fanfare, Frühsport zur Abhärtung, Aufräumen, Inspektion. War etwas nicht ordentlich genug: Liegestütze. Danach gabs Vorträge: etwa über die Nazi-Fliegerin Hanna Reitsch oder den Wehrmachtsoffizier Hans-Ulrich Rudel, und es gab eine Art «Rassenkunde». All so ein grässliches Zeug. Es wurde uns aber möglichst nicht allzu platt serviert. Wir sollten begeistert sein und als «Elite» in die Lage versetzt werden, wortgewandt zu argumentieren.

Was Sie in der Schule ja dann auch gemacht haben.

Ja. Ich war eine schreckliche Schülerin. Lehrer gehörten für mich zum feindlichen System. Es war – aus der Sicht meiner Familie und damaligen Freunde – nur gut, wenn man rebellierte. Ich hatte gelernt, dass ich jede Gelegenheit nutzen sollte, unser Gedankengut zu verbreiten.

Mit 16 Jahren haben Sie dem Klischee des rechten Schlägers entsprochen und einen vermeintlich linken Fotografen verprügelt.

Heute ist mir unerklärlich, was da in mich gefahren ist. Vermutlich war ich voller Hass und Unsicherheit. Ich hatte Glück, dass das juristisch nicht weiterverfolgt wurde und ich mir damit nicht meine Zukunft verbaut habe. Aber ich habe mich auch erschreckt. Kurz danach kam erstmals die Ahnung, dass diese Gewalt, dieses Saufen, diese vermeintliche «Kameradschaft» mit «Ehre» und «Anstand» nichts zu tun haben.

Sie haben dann Ihren jetzigen Mann, einen ehemaligen Musiker aus der rechten Szene, kennen gelernt.

Zum Glück. Wir haben uns gefunden, als wir beide angefangen hatten, an der braunen Ideologie zu zweifeln. Wir konnten uns beim Ausstieg gegenseitig helfen.

Andere Ex-Rechte beantragen eine neue Identität aus Angst vor den ehemaligen «Kameraden». Haben Sie Angst?

Passieren kann immer etwas. Aber wir wollen uns nicht kleinmachen und weiterhin auf die Strasse gehen. Wir wollen offen zu dem stehen, was wir jetzt denken. Und Jugendliche vor dem Rechtsradikalismus warnen und ihnen beim Ausstieg helfen.

Wurden Sie beide vom Saulus zum Paulus?

Ja. Wir denken viel nach, wir lesen und informieren uns, engagieren uns in der Politik. Und wir hinterfragen oft, was wir tun und was unsere braune Vergangenheit mit uns getan hat. Neulich wollten wir für den Kleinen Babysachen kaufen. Für Jungs gibt es viel Martialisches. Da hab ich ein T-Shirt hochgehalten und meinen Mann gefragt: «Mag ich dieses T-Shirt mit dem Aufdruck nicht, weil mein Vater mir beigebracht hat, das sei amerikanisch und abzulehnen?» Zum Glück hat mein Mann gesagt: «Nein, du magst das T-Shirt nicht, weil es potthässlich ist.» Da war ich sehr erleichtert.