Das Fest hatte am Donnerstagabend mit rituellen Feuern in den Strassen begonnen, am Freitag folgten Feiern im Freien, im Familienkreis sowie kommerziell organisierte Grossveranstaltungen. Dabei lieferten sich Menschen aller gesellschaftlichen Schichten Farb- und Wasserschlachten.

Auf hinduistische Traditionen zurückgehend, markiert das Fest den Sieg des Guten über das Böse und gilt in einigen Landesteilen auch als Erntedankfest. Hinter ihm stehen verschiedene Überlieferungen, eine der bekanntesten rankt sich um die Hindu-Gottheiten Krishna und Radha. Krishna soll Radha mit Farbe beworfen haben, um ihre unterschiedlich dunklen Hautfarben auszugleichen.