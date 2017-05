Und es gibt noch einen anderen Umstand, der ihn nachdenklich stimmt: In Frankreich hat sich ein Patient nach einer Gesichtsverpflanzung das Leben genommen. Weshalb, ist nicht bekannt. Lengele meint: «Man sollte das nicht gegen die Gesichtstransplantation verwenden. Denn viele der Patienten leiden jahrelang unter der schweren Entstellung ihres Gesichtes. Sie verkriechen sich in ihren vier Wänden, manche begehen auch schon vor einer Transplantation Selbstmord.» Depressionen und Drogenmissbrauch sind unter den Unfallopfern häufig, weil sie vereinsamt, ohne Arbeit, manchmal sogar künstlich ernährt und beatmet leben.

«Das Gesicht und seine Funktionen verbessern sich mit der Transplantation immer», stellt dagegen Maria Siemionow, Gesichtschirurgin an der Cleveland Clinic in den USA, klar. Sie können wieder riechen, selbst atmen, essen und ihr Gesicht spüren. Auch die Fähigkeit zu sprechen und zur Mimik verbessert sich deutlich, schrieb der international führende Arzt Bohdan Pomahac vom Brigham and Women’s Hospital in Boston. Doch manche Patienten leiden auch nach der Operation unter der Entstellung und der seelischen Last. Und nicht immer ändern sie ihren Lebenswandel, verzichten auf Alkohol und Zigaretten. Dabei wäre es wichtig, damit ihre Gesundheit infolge des unterdrückten Abwehrsystems nicht leidet und das Transplantat nicht verloren geht.

In der Schweiz gab es bisher keine Gesichtstransplantation. Der Chirurg Hans-Florian Zeilhofer vom Universitätsspital Basel teilt jedoch mit, dass sein Team auf den Eingriff vorbereitet wäre und diesen in Kooperation mit erfahrenen französischen Kollegen ausführen könnte. Das Hauptproblem ist für ihn psychologischer Natur: «Ein Gesicht zu verpflanzen, ist etwas anderes als eine Niere. Der Empfänger sieht es jeden Tag und muss es als sein eigenes annehmen. Deshalb ist die psychologische Betreuung sehr wichtig.» Wenn sie mit ihrem neuen Antlitz zufrieden sind, achten die Patienten auch mehr auf ihre Gesundheit, glaubt er.

In ständiger Hab-Acht-Stellung

Mit dem neuen Gesicht müssen die Empfänger tatsächlich auch anders leben. Die Organempfänger wissen um die Einschränkung. Im Zug gehen sie nur mit Mundschutz und Handschuhen. Sie führen immer ein Desinfektionsmittel bei sich, das sie sofort nach dem Benutzen einer öffentlichen Toilette verwenden. Sie teilen weder Glas noch Flasche mit anderen Menschen. Es ist ein Leben in ständiger Hab-Acht-Stellung.

Mehr als 30 Gesichtstransplantierte gibt es weltweit. Es scheint unter den Experten unstrittig, dass sie dank des Spendergesichts an Lebensqualität gewonnen haben. Doch wissenschaftlich sauber dokumentiert ist das in den allermeisten Fällen nicht. Die Berichte, dass es den Patienten besser geht, stammen aus den Medien oder es sind Anekdoten, monierte Bohdan Pomahac in einer Veröffentlichung vom Januar 2017.

Nur in acht Fällen lägen standardisierte Erhebungen zur Lebensqualität zugrunde. Dabei mangelt es nicht an Instrumenten, diese zu ermitteln. Es wirft kein gutes Licht auf die Szene der Gesichtstransplanteure, dass zehn Fälle nie in einem geprüften Fachjournal veröffentlicht wurden, sondern nur über die Medien. «Ein Misserfolg wird natürlich nicht in einer Zeitschrift vorgestellt», sagt Marcus Lehnhardt dazu. Im Register für Gesichtsverpflanzungen in Lyon sind immerhin 29 der 37 Operationen erfasst. Es fehlen jedoch Eingriffe aus den USA, aus China, aus Russland. «Wir müssen alle voneinander lernen. Deshalb wäre es so wichtig, dass alle Fälle seriös publiziert werden. Das gehört zu unseren Hausaufgaben», fordert Benoit Lengele.

In anderen Ländern ist man daran, die Indikationen auszuweiten. In Polen wurde die Gesichtstransplantation kürzlich in einer Notfall-OP als Behandlung der ersten Wahl bei einem Unfallopfer ausgeführt, weiss Maria Siemionow und kritisiert: «Es muss die letzte Wahl sein, nachdem alle anderen Verfahren ausgeschöpft sind.» Auch Blinde wurden operiert, die ihr Gesicht nicht erkennen können, was Kontroversen auslöste. Einige Pioniere diskutieren sogar, ob nicht auch Kinder infrage kämen.

Die Operation von 20 Stunden ist noch immer ein experimentelles Verfahren. Die Ärzte waren erstaunt und haben gerade erst gelernt, dass das Gesicht nicht dem Spender gleicht, sondern auf dem Knochen des Empfängers eine neue Form annimmt. Sie haben herausgefunden, dass ein einziges Gefäss auf jeder Gesichtsseite ausreicht, um das neue Gewebe mit Blut zu versorgen. Und dass dieses fremde Gesicht allmählich verfällt und nicht lebenslang hält.

Noch 2013 hatte der Deutsche Marcus Lehnhardt bekundet, dass er und seine Kollegen sich darauf vorbereiteten, hierzulande ein Spendergesicht auf ein Unfallopfer zu übertragen. «Technisch wären wir dazu jetzt in der Lage. Wir haben die Protokolle», sagt er, aber sein Tenor ist viel verhaltener als damals: «Eine Gesichtstransplantation sehe ich bei uns eher kritisch. In Amerika ist der Wille, mit aller Gewalt alles zu machen, was technisch möglich ist, einfach ausgeprägter.» Wenn ein Patient hierzulande etwa an 70 bis 90 Prozent seiner Körperoberfläche, unter anderem im Gesicht, verbrannt wäre, lasse man ihn mitunter sterben.