In den USA undenkbar

Was in Europa selbstverständlich als Privatangelegenheit gilt, ist in den USA nur schwer vorstellbar. Mit Obama führte erstmals ein farbiger die Nation; Hillary Clinton war nahe dran, als erste Frau das Amt zu bekleiden. Aber ein kinderloser Kandidat hätte in den USA, wo traditionelle Familienwerte in der Öffentlichkeit eine grosse Rolle spielen, schlechte Karten.

In der Geschichte des Landes gab es nur fünf kinderlose Präsidenten, darunter Gründervater George Washington. Der letzte US-Präsident ohne Nachkommen war Warren G. Harding in den 1920er-Jahren.

Im krassen Gegensatz zählt die Familie von Südafrikas Präsident Jacob Zuma angeblich 22 Kinder. Als Polygamist hat er allerdings auch vier Ehefrauen.