So lautet das Zwischenergebnis der gross angelegten Befragung. Die Forscher interviewen 10 000 Jugendliche in der Schweiz zu deren Elternhaus. Knapp die Hälfte der 17-Jährigen hat bereits geantwortet.

Bedrohte Stellung der Väter

International steht die Schweiz schlecht da. Besonders verglichen mit Deutschland. Dort sind nur knapp 13 Prozent der Kinder mit schwerer Gewalt konfrontiert, wie eine Studie mit ebenfalls 10 000 Jugendlichen zeigt. Die Ergebnisse sind vergleichbar: Die befragten Jugendlichen bekamen die gleichen Fragen vorgesetzt wie ihre Schweizer Pendants.

«Ein Grund für den Unterschied liegt darin, dass in Deutschland andere Migrantengruppen leben als in der Schweiz», sagt der Leiter der ZHAW-Studie in der Schweiz, Dirk Baier. Er hat auch im nördlichen Nachbarland über Jahre zum Thema geforscht. In der Schweiz lebten gemessen an der Bevölkerung mehr Menschen aus Portugal oder vom Balkan als in Deutschland. Dort sei vor allem die türkische Gemeinschaft vertreten. Bei dieser gibt es gemäss den neuen Daten aus der Schweiz weniger misshandelnde Eltern als bei den beiden anderen Gruppen (21 Prozent).